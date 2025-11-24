Ископувањето на минерални суровини, изградбата на фотонапонски централи и на ветерни инсталации ќе се следи со специјализиран дрон што ќе треба да им помогне на инспекциските служби во вршењето на надзорот на концесионерите.

Како што информираат од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини се работи за современ дигитален систем и специјализиран дрон за надзор и мониторинг на концесиите за минерални суровини, соларна енергија и ветерни инсталации.

Новата технологија овозможува прецизно следење на експлоатацијата на минералното

богатство, како и проверка на точните координати и инфраструктурата на соларните

панели и столбовите за мерење на ветерните паркови.

„На овој начин, Министерството ја зајакнува транспарентноста и одговорното користење на природните ресурси. Новиот систем го зајакнува инспекцискиот надзор, им овозможува на инспекторите да вршат увид без секогаш да бидат физички присутни на терен. Дронот обезбедува

побрза реакција, пократко време за контрола и непречено следење на активностите на

терен, овозможува подетално следење на работата на концесионерите и значително го

намалува ризикот од злоупотреби“, истакна министерката Сања Божиновска.

Вработените во Министерството кои ќе управуваат со дронот поминаа специјализирана

обука за негово користење и за правилна интерпретација на податоците добиени од

далечинското набљудување, за да се обезбеди професионален, прецизен и современ

надзор, усогласен со највисоките стандарди.

Користењето на дронови веќе е дел од стандардната практика во развиените земји,

особено за мапирање, инспекциски надзор и мониторинг на енергетски и природни

ресурси.