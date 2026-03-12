Руски суд изрече пресуди за 19 лица обвинети за терористичкиот напад во концертната сала „Крокус сити хол“ во близина на Москва, кој се случи на 22 март 2024 година и во кој загинаа 149 лица, а повеќе од 500 беа повредени, објави Би-Би-Си.

Четворица од обвинетите, кои биле директни извршители на нападот, се осудени на доживотен затвор. Уште 11 лица, обвинети дека им помагале на напаѓачите со пари, оружје или логистика, исто така добиле доживотни казни.

Останатите четворица обвинети се осудени на затворски казни од 19 до 22 години, бидејќи им помогнале на напаѓачите да купат автомобил и да изнајмат стан.

Во моментот на нападот во салата имало околу 6.000 луѓе кои присуствувале на рок концерт. Напаѓачите упаднале во објектот и почнале да пукаат кон присутните, по што подметнале пожари кои го зафатиле објектот. Дел од жртвите починале од прострелни рани, а дел од вдишување чад.

Одговорноста за нападот ја презеде огранок на Исламска држава. Групата објави и видео од нападот.

Руските власти во повеќе наврати ја обвинија Украина за вмешаност, но не беа објавени докази. Украинските власти ги негираа овие обвинувања.