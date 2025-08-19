вто, 19 август, 2025

Дождот не помогна, пожарот во Јасен сѐ уште активен

Гаснењето ќе се одвива само од воздух, бидејќи испраќањето на екипи на терен е премногу ризично

Сања Наумовска

Фото: ДЗС

Пожарот во Јасен сѐ уште е активен, а вчерашниот дожд само малку ги намали пламените јазици. Утрово огнот повторно се распламтува на неколку позиции каде што теренот е многу непристапен. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов информира дека гаснењето ќе се одвива само од воздух, бидејќи испраќањето на екипи на терен е премногу ризично.

„Дејствуваме со два ер-трактори на ДЗС, шумата е со зимзелени дрвја на  многу стрмен терен ризично е да спуштиме луѓе, заради што продолжуваме со гаснење со нашите авиони и полицискиот хеликоптер, вели Ангелов.

Тој вели дека се надева оти во текот на денот и овој пожар кој е активен повеќе од една недела, ќе се стави под контрола. До вчера активни беа и пожаарите во Општина Липково, каде во селото Слупчане гори борова шума и во Парк шумата Водно каде била запалена сува трева.

