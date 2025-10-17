Досега 49.000 граѓани пријавени за вакцинирање против сезонски грип

Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население, како што се повозрасни лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лицата сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во овие установи

На ниво на држава, досега, на веб-страницата vakcinacija.mk, интерес да се вакцинираат со вакцината против сезонски грип изразиле 49.000 граѓани. Министерот за здравство, Азир Алиу денеска го посетил одделението за епидемиологија во Гостивар, каде што и тој самиот примил вакцина против сезонски грип.

„Преку личен пример сакам да ја истакнам важноста од навремената вакцинација, како најефикасна превентивна мерка за заштита на здравјето. Апелирам граѓаните навреме да се заштитат од сезонскиот грип, посебно ги повикувам лицата, кои спаѓаат во ризични групи население да се пријават преку апликацијата vakcinacija.mk или кај својот матичен лекар“, рече Алиу.

Toj информира дека првиот ден се вакцинирале повеќе од две илјади лица.

„Ова е навистина голем интерес, што покажува зголемена свесност за значењето за заштита од грип и уште еднаш ја потврдува важноста и потребата од оваа превентивна мерка. Министерството годинава годинава набави најголем број вакцини против сезонски грип – 80.000 дози четиривалентна вакцина од реномираниот производител „Абот“ од Холандија“, кажа Алиу.

