САД сè уште не обезбедиле финансиски средства за својот план за реконструкција на Газа, бидејќи потенцијалните донатори изразуваат загриженост дека несогласувањата околу разоружувањето на Хамас би можеле да го доведат Израел до продолжување на целосна војна во енклавата, изјавија извори за Ројтерс. Оставањето на оружјето од страна на Хамас е клучен услов според планот на Доналд Трамп за завршување на војната во Газа. Тој бара израелската војска да ги повлече трупите додека Хамас се разоружува, а реконструкцијата на Газа да ја надгледува „Одбор за мир“ со кој претседава американскиот претседател.

Планот на Трамп доби поттик оваа недела со повторното отворање на граничниот премин Рафах на Газа со Египет. Но, извори блиски до Хамас велат дека групата сè уште не започнала разговори за разоружување, што треба да претходи на почетокот на обновата на уништените градови во Газа.

Два извори со директно познавање на планирањето на Одборот рекоа дека земјите се двоумат дали да издвојат средства за планот за обнова, кој минатиот месец го откри зетот на Трамп, Џаред Кушнер, сè додека Хамас не се разоружа.

„Земјите сакаат да видат дека средствата ќе бидат наменети за реконструкција во рамките на демилитаризираните места, а не да се фрлаат парите во друга воена зона“, рече еден од изворите. Ако ја надминеме таа пречка, тогаш финансирањето нема да биде проблем.“

Седум западни дипломати изјавија за Ројтерс дека застојот во финансирањето, за кој претходно не беше објавено, е исто така поттикнат од барањето на некои потенцијални донатори средствата да бидат управувани од Обединетите нации, а не од Одборот за мир.

Доцнењето на финансирањето го остава уништеното население на Газа во неизвесност, неспособно да започне со расчистување на урнатините или обнова на основната инфраструктура, и ги поттикнува загриженостите меѓу сојузниците на САД дека кревкото октомвриско примирје, потресено од повторените израелски напади во Газа, би можело да се распадне и да доведе до продолжување на тешките борби меѓу Израел и милитантите на Хамас.

Покрај владите, потенцијалните донатори би можеле да вклучуваат и придонесувачи од приватниот сектор, рекоа дипломатите и двата извори. Тие проценија дека потенцијалните трошоци за обнова се во опсег од 100 милијарди долари.

Тие пари би финансирале „Нова Газа“ обновена од нула за да вклучува станбени кули на брегот, центри за податоци и индустриски паркови, рече Кушнер на Светскиот економски форум во Давос на 22 јануари.

Планот не бара компензација за Палестинците кои ги видоа своите домови уништени. Двајца од дипломатите рекоа дека не е јасно како планот „Нова Газа“ ќе ги реши правата врз земјиштето.

Кушнер во Давос рече дека во наредните недели во Вашингтон ќе се одржи настан каде што ќе се објават многу од придонесите што ќе бидат дадени од приватниот сектор.

Но, двата извори запознаени со планирањето на Одборот рекоа дека датумот за таа конференција сè уште не е одреден.