Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека имал „обврска“ да ги тужи Би-Би-Си поради начинот на кој дел од неговиот говор бил монтиран во документарецот за Панорама, пренесува Би-Би-Си.

Во разговор за Фокс њуз, тој рече дека неговиот говор од 6 јануари 2021 година бил „изопачен“ и дека начинот на кој бил презентиран ги „измамил“ гледачите. Ова е прв пат Трамп јавно да зборува за ова прашање откако неговите адвокати им пишале на Би-Би-Си и кажале дека ќе добијат тужба од за 1 милијарда долари отштета освен ако корпорацијата не издаде повлекување, не се извини и не го обештети.

Претседателот на Би-Би-Си, Самир Шах, претходно се извини за „грешката во проценката“ околу монтирањето.

Во гостувањето во емисијата „The Ingraham Angle“ на „Фокс Њуз“, претседателот беше прашан дали ќе продолжил со тужбата, при што одговори „па, претпоставувам дека морам, знаете, зошто да не, бидејќи ја измамија јавноста и го признаа тоа“. Трамп продолжи: „Всушност, тие го променија мојот говор од 6 јануари, кој беше прекрасен говор, кој беше многу смирувачки говор, и го направија да звучи радикално.

„И всушност го променија.“ Она што го направија беше прилично неверојатно.“ На повторно прашање дали ќе продолжи со правната постапка, тој рече: „Па, мислам дека имам обврска да го сторам тоа, бидејќи не можете да ги натерате луѓето, не можете да им дозволите на луѓето да го прават тоа.“

Интервјуто за Фокс њуз беше снимено во понеделник, иако делот што се однесува на Би-Би-Си не беше објавен од Фокс њуз до доцна во вторник навечер во САД. Би-Би-Си го доби писмото од адвокатите на Трамп во недела. Во него се бара „целосно и фер повлекување“ на документарецот, извинување и Би-Би-Си „соодветно да му надомести на претседателот Трамп за предизвиканата штета“.

Во него се поставува рок до петок до 22:00 часот по Гринич (17:00 часот источно време) за одговор на корпорацијата. Би-Би-Си соопшти дека ќе одговори навреме.

Откако се врати во Белата куќа, Трамп упати правни закани кон други медиуми поради нивното известување за него. Тој се договори и со CBS News и со ABC News откако доби големи исплати и се обиде да преземе правни мерки против New York Times.

Уредувањето на BBC се појави во документарец за Panorama кој се емитуваше неколку дена пред претседателските избори во САД во ноември 2024 година, но предизвика значителен јавен надзор само откако протечена интерна белешка на BBC беше објавена од весникот Daily Telegraph минатата недела.

Во белешката, поранешен независен надворешен советник на комитетот за уреднички стандарди на BBC изрази загриженост дека дел од говорот бил уреден на начин што сугерира дека претседателот експлицитно ги охрабрил немирите во Капитол во јануари 2021 година.

Трамп всушност рече: „Ќе одиме пеш до Капитол и ќе ги бодриме нашите храбри сенатори и конгресмени и жени“. Сепак, во уредувањето на Panorama два дела од говорот со растојание од повеќе од 50 минути беа споени. Беше прикажан како вели: „Ќе одиме пеш до Капитол… и јас ќе бидам таму со вас. И ќе се бориме. Ќе се бориме како пекол.“

Последиците доведоа до оставка на генералниот директор на Би-Би-Си, Тим Дејви, и раководителката на вестите, Дебора Тернес. Двајцата високи раководители во заминување им се спротивставија на критичарите кои рекоа дека епизодата покренува пошироки прашања за непристрасноста на Би-Би-Си.

Зборувајќи за време на внатрешен состанок на сите вработени во вторникот, Дејви рече: „Направивме некои грешки што нè чинеа, но треба да се бориме“, додавајќи дека „оваа нарација нема да биде само дадена од нашите непријатели, тоа е нашата нарација“. Тој рече дека Би-Би-Си поминала низ „тешки времиња… но едноставно работи добро, а тоа зборува погласно од кој било весник, од која било употреба на оружје“.

Ниту Дејви ниту претседателот на Би-Би-Си не ја споменаа правната закана на Трамп за време на нивното обраќање пред вработените во вторникот. Даунинг стрит изјави дека ова е „прашање за Би-Би-Си“.

„Јасно е дека не е работа на владата да коментира за какви било тековни правни прашања“, рече официјалниот портпарол на премиерот. Спорот доаѓа во чувствително време за Би-Би-Си, бидејќи нејзината кралска повелба – договорот што ги темели нејзините аранжмани за управување и финансирање – треба да истече на крајот од 2027 година.

Министерката за култура Лиза Нанди ќе ги надгледува разговорите за условите за нејзино обновување. Таа во вторникот им рече на Долниот дом дека преговорите ќе „ја обноват нејзината мисија за модерното време“ и ќе обезбедат „вистински одговорна“ организација. Нанди продолжи: „Постои фундаментална разлика помеѓу покренување сериозни загрижености за уредничките пропусти и започнување постојан напад врз самата институција од страна на членовите на овој Дом, бидејќи Би-Би-Си не е само радиодифузер, туку е национална институција што ни припаѓа на сите нас.“

Се очекува комисијата за култура да слушне докази од високи личности на Би-Би-Си во наредните недели, вклучувајќи ги Шах и членовите на одборот Сер Роби Гиб и Каролин Томсон. Поранешниот советник за уреднички стандарди Мајкл Прескот, кој е автор на протечената белешка што се појави во Телеграф, исто така ќе биде поканет да даде докази. На друго место, интерен е-мејл на „Реформ УК“ што го виде „Би-Би-Си њуз“ потврди дека партијата ја прекинува соработката со документарец нарачан од радиодифузерот за нејзиниот подем. Во е-мејлот се вели дека на продукцискиот тим му е даден „невиден пристап“ до високи личности во партијата, но дека сега треба да ја повлечат согласноста за користење на кој било снимен материјал во врска со расправијата со Трамп.