Претседателот Доналд Трамп упати извонреден напад врз папата Лав, велејќи дека не мисли дека водачот на католичката црква, роден во САД, „работи многу добро“ и дека е „многу либерална личност“, а истовремено сугерираше дека папата треба „да престане да им служи на радикалната левица“, пренесува Гардијан.

Враќајќи се во Вашингтон од Флорида во неделата вечерта, Трамп употреби долга објава на социјалните мрежи за остро да го критикува Лав, а потоа продолжи да го коментира на пистата пред новинарите.

„Не сум обожавател на папата Лав“, рече тој.

Коментарите на Трамп дојдоа откако Лав за време на викендот сугерираше дека „заблудата за семоќ“ ја поттикнува војната меѓу САД и Израел во Иран. Иако не е невообичаено папите и претседателите да се во спротивставени цели, исклучително ретко е папата да критикува лидер на САД – а остриот одговор на Трамп е подеднакво невообичаен.

„Папата Лео е СЛАБ во однос на криминалот, а ужасен за надворешната политика“, напиша претседателот во својот пост, додавајќи: „Не сакам папа кој мисли дека е во ред Иран да има нуклеарно оружје“.

Тој го повтори тој став во коментарите пред новинарите, велејќи: „Не ни се допаѓа папа кој вели дека е во ред да се има нуклеарно оружје“.

Лео претседаваше со вечерна молитвена служба во базиликата „Свети Петар“ во Ватикан во саботата, истиот ден кога САД и Иран започнаа преговори лице в лице во Пакистан за време на кревкото примирје. Папата не ги спомена САД или Трамп по име, но неговиот тон и порака се чинеше дека се насочени кон Трамп и американските претставници, кои се фалат со американската воена супериорност и ја оправдуваат војната во религиозни термини.

Папата, кој треба да замине во понеделник на 11-дневно патување во Африка, претходно рече дека Бог „не ги слуша молитвите на оние што водат војна, туку ги отфрла“. Тој, исто така, се повика на пасус од Стариот завет од Исаија, велејќи дека „иако се молите многу, јас нема да ве послушам – вашите раце се полни со крв“.

Пред прекинот на огнот, кога Трамп предупреди за масовни напади врз иранските електрани и друга инфраструктура и дека „цела цивилизација ќе умре вечерва“, Лео ги опиша таквите чувства како „навистина неприфатливи“.

Сепак, во својата објава на социјалните мрежи во неделата навечер, Трамп отиде многу подалеку од војната во Иран критикувајќи го Лео. Претседателот напиша: „Не сакам Папа кој мисли дека е ужасно што Америка ја нападна Венецуела, земја која испраќаше огромни количини дрога во Соединетите Држави.“ Тоа беше алудирање на администрацијата на Трамп која го собори венецуелскиот претседател Николас Мадуро во јануари.

„Не сакам Папа кој го критикува претседателот на Соединетите Држави затоа што правам точно она за што бев избран, ВО НЕСРЕЌЕН ЛИЗГАЊЕ“, додаде Трамп, осврнувајќи се на неговата изборна победа во 2024 година.

Трамп, исто така, сугерираше во објавата дека Лео ја добил својата позиција само „затоа што бил Американец и дека тие сметале дека тоа би бил најдобриот начин да се справат со претседателот Доналд Џ. Трамп“.

„Да не бев во Белата куќа, Лео немаше да биде во Ватикан“, напиша Трамп, додавајќи: „Лео треба да се среди како Папа, да користи здрав разум, да престане да се услужува на радикалната левица и да се фокусира на тоа да биде голем Папа, а не политичар. Тоа многу му штети и, што е уште поважно, ѝ штети на Католичката црква!“

Во неговите последователни коментари за новинарите, Трамп остана многу критичен, велејќи: „Не мислам дека тој работи многу добро. Претпоставувам дека му се допаѓа криминалот“, додавајќи: „Тој е многу либерална личност“.

На изборите во 2024 година, Трамп освои 55% од католичките гласачи, според AP VoteCast, обемна анкета на електоратот. Но, администрацијата на Трамп, исто така, има блиски врски со конзервативните евангелистички протестантски лидери и тврдеше дека има небесна поддршка за војната против Иран.

Министерот за одбрана, Пит Хегсет, ги повика Американците да се молат за победа „во името на Исус Христос“. Кога на Трамп му беше поставено прашање дали мисли дека Бог ја одобрува војната, тој рече: „Да, затоа што Бог е добар – затоа што Бог е добар и Бог сака да види дека луѓето се згрижени“.