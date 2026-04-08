Доналд Трамп помладиот во вторникот ја критикуваше Европската Унија, велејќи дека нејзините либерални политики ги обесхрабруваат инвестициите и предвиде „голема фрактура“ помеѓу источните и западните земји-членки на блокот, пренесува Асошиејтед Прес.

Најстарото дете на американскиот претседател рече дека „најголемите играчи, најголемите имиња во банкарството и финансиите, во технологијата и вештачката интелигенција во сите области“ веруваат дека „Европа е катастрофа“, но „катастрофата што тие ја сметаат исто така треба да се поправи“.

„Сепак, според мене, единствениот начин да се поправи е ако тие (Европа) се тргнат од својот пат“, рече Трамп помладиот за време на деловна дискусија во северозападниот босански град Бања Лука, според видео снимките обезбедени од официјалната телевизија РТС.

Бања Лука е клучен град во Република Српска, делот од Босна управуван од Србите, чии лидери се верни обожаватели на американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин.

Прес-службата на амбасадата на САД во Сараево, главниот град на Босна, во е-пошта за Асошиејтед Прес изјави дека Трамп помладиот дошол „во приватен капацитет“. Сепак, посетата тука се сметала за поттик за српското сепаратистичко политичко раководство.

Посетата на Трамп помладиот се случила во време кога потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, отпатувал во Унгарија за да ја поддржи кандидатурата за реизбор на националистичкиот премиер Виктор Орбан пред многу спорното гласање следниот викенд.

Босанско-српскиот политичар и поранешен претседател на Република Српска, Милорад Додик, сојузник на Орбан, изјави во емисијата X дека двете посети „сигнализираат важна промена на американската администрација под водство на претседателот Трамп и грижата за овој дел од Европа во однос на положбата на христијаните“.

Трамп помладиот, во Бања Лука, рече дека земјите од Источна Европа „имаат работна етика која (издржала) дел од „разбудените“ глупости кои навистина биле паразитска работа во умот во Западна Европа“.

„Гледам дека тоа создава големи пукнатини во Европската Унија помеѓу оние неколку земји во Источна Европа кои всушност сè уште веруваат во здравиот разум и Западна Европа која очигледно недостасува во политичкиот дискурс овие денови“, рече тој.

Додик постојано повикуваше половината од Босна, управувана од Србите, да се отцепи од остатокот од земјата што ја управуваат Бошњаците, кои се главно муслимани, и Хрвати. Српскиот обид да формира сопствена држава и да се обедини со соседна Србија се сметаше за главна причина за етничката војна од 1992 до 1995 година во која загинаа повеќе од 100.000 луѓе пред да заврши со мировен договор посредуван од САД.

Администрацијата на Бајден во 2022 година воведе санкции врз Додик и поединци и компании поврзани со него поради сепаратистичките политики што предизвикаа страв од обновена нестабилност. Санкциите беа укинати од администрацијата на Трамп минатата година.

Администрацијата на Трамп долго време беше критична кон ЕУ, особено во врска со трговијата и регулирањето на технолошкиот сектор од страна на ЕУ. Нејзините критики кон долгогодишните европски сојузници се интензивираа за време на војната во Иран.

Босна е земја-кандидат за членство во ЕУ, а блокот од 27 земји вели дека е најголемиот трговски партнер, инвеститор и давател на финансиска помош на Босна.