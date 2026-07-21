Доналд Трамп воведува царини од 50 отсто за повеќето канадски стоки како одговор на одмаздата на земјата против претходните американски царини, објави Белата куќа во понеделник, прогласувајќи дека Канада неправедно дискриминирала американски автомобили, алкохол и млечни производи, пренесува Гардијан.

Царините ќе погодат широк спектар на производи, соопшти Белата куќа, вклучувајќи вино, стапови за хокеј и цемент. Тие исто така вклучуваат стоки претходно заштитени од увозни даноци според договорот меѓу САД, Мексико и Канада (USMCA).

Новите царини ќе ги исклучат енергетските производи, рибата, критичните минерали и поташата. Тие исто така ги исклучуваат производите што веќе подлежат на царини насочени кон заштита на националната безбедност, како што се челикот и алуминиумот.

Строгите царини веројатно ќе предизвикаат нов бран економски хаос, со ризици од повисока инфлација и понатамошно затегнување на односите меѓу двете нации кои беа тесно поврзани пред враќањето на Трамп во Белата куќа.

Канадскиот премиер, Марк Карни, изјави дека неговата влада дала сеопфатни предлози за решавање на трговските спорови со Вашингтон, тврдејќи дека минатите царини на Трамп го прекршиле трговскиот договор меѓу двете земји.

„Овој трговски спор ги зголеми трошоците за семејствата, особено во САД“, рече тој. „Канада е подготвена интензивно да се ангажира за решавање на нерешените прашања со САД во заедничка корист на нашите граѓани.“

Белата куќа соопшти дека царините ќе стапат на сила за 30 дена, оставајќи време за можни преговори меѓу двете земји.

Трамп потпиша три прогласи за започнување на царините според Член 338 од Законот за трговија од 1930 година. Неколку демократски пратеници минатата година предложија укинување на членот бидејќи рекоа дека Трамп би можел да го искористи за дестабилизација на економијата.

Извештајот со информации од Белата куќа тврди дека Трамп „презема мерки за да ја смета Канада за одговорна за нејзината континуирана дискриминација и неразумен и нееднаков третман на американската трговија што ги оптоварува и ги става во неповолна положба вредните Американци“.

Трамп тврди во прогласите дека Канада дискриминира американски автомобили, алкохол и сирење во однос на другите нации, но неговиот аргумент во голема мера се темели на одмаздничките мерки преземени од Канада откако американскиот претседател воведе царини за Канада под изговор дека треба да направи повеќе за да го спречи шверцот со фентанил во САД.

Трамп во својата проглас за автомобили истакна дека Канада, почнувајќи од април 2025 година, одржува царина од 25 отсто за увоз на американски моторни возила кои не се квалификуваат за преференцијален третман според USMCA.

Белата куќа, исто така, ги наведе сите освен две канадски провинции и територии кои ја запреа продажбата на американски алкохолни пијалоци, а не наметна слични ограничувања на други земји.

Трамп, исто така, се спротивстави на третманот на Канада кон американското сирење, велејќи во својата прогласка дека Канада дискриминира САД во споредба со Европа за млечни производи.

Трамп минатата недела се закани дека ќе воведе царини поради чадот од катастрофалните пожари во Канада што се шират низ големи делови од САД.

„Ја сметаме Канада за одговорна за фактот дека тие не ги одржуваат правилно своите шуми и грмушки во нив, а Соединетите Држави се непотребно нападнати од валкан, загаден и нездрав воздух, чиј квалитет е опасен и целосно неприфатлив!“, напиша тој на Truth Social.

Трамп го гледаше финалето на Светското првенство во недела со Марк Карни, канадскиот премиер кој претходно му се спротивстави на американскиот претседател и ја освои премиерската функција минатата година со платформата дека ќе се залага за Канада.

По натпреварот, Трамп им рече на новинарите дека го покренал прашањето за чадот од шумските пожари со Карни.

„Му реков, мислам, „Мора да ги спречите овие пожари да доаѓаат и, знаете, да го трујат нашиот воздух. Нашиот воздух е затруен“, рече Трамп за нивниот разговор.

Службеник на Белата куќа, кој им ги претстави новите тарифи на новинарите, рече дека Трамп побарал од помошниците да истражат дополнителни тарифи поради канадските пожари што го нарушуваат квалитетот на воздухот во САД, објави Асошиејтед Прес.

Канадската федерална влада не коментираше веднаш за акцијата на Трамп, но Даг Форд, премиерот на Онтарио, рече дека „никогаш нема да престане да се бори за заштита на Онтарио“.

„Ако овие тарифи продолжат, Канада треба да одговори тарифа за тарифа, долар за долар“, објави Форд на социјалните медиуми.

Кандас Лејнг, извршен директор на Канадската стопанска комора, рече дека потезите на администрацијата на Трамп се „жалствени“, но двете земји треба да го искористат 30-дневниот рок пред да започнат тарифите „за да постигнат значаен напредок во унапредувањето на формалните разговори“.

Новите даноци за канадскиот увоз би можеле да носат сериозни политички и економски ризици за Трамп пред ноемвриските среднорочни избори за контрола на Конгресот. Неговите таканаречени царини за „денот на ослободувањето“ минатата година во април предизвикаа пад на финансиските пазари поради загриженост за инфлација и рецесија, што го натера да ги повлече стапките за одреден период на преговори.

Со одлука од 6-3 во февруари, Врховниот суд пресуди дека Трамп нелегално ја искористил вонредната извршна моќ за да ги наметне своите глобални царини, предизвикувајќи администрацијата да најде алтернативни начини за зголемување на увозните даноци врз основа на низа законски овластувања.

САД беа принудени да вратат царини во вредност од 81 милијарда долари досега оваа фискална година.