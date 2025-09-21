Доналд Трамп јавно ја притиска државната обвинителка Пам Бонди да ги гони неговите политички противници

Претседателот Доналд Трамп јавно го притиска главниот обвинител Пам Бонди, велејќи дека недостатокот на кривични обвиненија против главните противници „го убива нашиот углед и кредибилитет“, пренесува Политико.

„Не можеме повеќе да одложуваме“, објави Трамп на Трут Сошл во порака упатена до „Пем“. „ПРАВДАТА МОРА ДА СЕ ЗАСЛУЖИ, СЕГА!!!“ Тој конкретно се пожали на недостатокот на кривични обвиненија против сенаторот Адам Шиф (демократ од Калифорнија), поранешниот директор на ФБИ Џејмс Коми и главниот обвинител на Њујорк Летиција Џејмс, тројца од неговите најистакнати политички антагонисти.

Трамп помина голем дел од постот во обвина насочена кон Ерик Зиберт, поранешниот американски обвинител од Источниот округ на Вирџинија, кого го принуди да се повлече во петокот, поради извештаите дека Зиберт не верувал дека има доволно докази за да се обвини Џејмс за измама со хипотеки.

Трамп се чини дека ги потврди тие извештаи, обвинувајќи го Зиберт дека рекол „дека немаме случај“. „Постои ОДЛИЧЕН СЛУЧАЈ“, рече Трамп.

Трамп, исто така, се чини дека ја предложи својата некогашна лична адвокатка Линдзи Халиган – сега помошничка во Белата куќа, која ги разгледува материјалите во музеите Смитсонијан за да се осигури дека се во согласност со агендата на Трамп – да преземе улога во истрагите на неговите противници.

„Линдзи Халиган е навистина добра адвокатка и многу те сака“, напиша Трамп. Подоцна објави дека има намера да ја номинира Халиган на функцијата, иако сè уште не е јасно дали сака Бонди веднаш да ја постави на функцијата на привремена основа.

Тоа беше извонредна јавна порака до највисокиот службеник за спроведување на законот во земјата, поврзувајќи ги своите лични поплаки во врска со сопствените кривични гонења и конгресни импичменти со потенцијална одлука на федералните обвинители да подигнат кривични обвиненија против неговите противници. Фрустрацијата на Трамп делумно произлезе, рече тој, од „30 изјави и објави“ од сојузници кои се пожалија дека „ништо не се презема“ за да се казнат неговите долгогодишни соперници.

Трамп го засили својот пост во кратка средба со новинарите во саботата навечер, велејќи дека постот не бил наменет како критика кон Бонди, туку дека „мора да дејствуваме брзо“.

„На еден или друг начин. Тие се виновни, тие не се виновни. Мораме брзо да дејствуваме“, рече Трамп. „Ако не се виновни, тоа е во ред. Ако се виновни или ако треба да бидат судени, треба да бидат судени. И мораме да го сториме тоа сега.“

Трамп долго време ги обвинува Коми, Шиф и Џејмс, без докази, за криминално однесување. Трамп го отпушти Коми од функцијата директор на ФБИ во 2017 година, поради фрустрациите околу истрагата за контактите на неговата кампања со Русија. Шиф го водеше првото судење за импичмент на Трамп поради неговата одлука да ја одложи воената помош за Украина поради барањето украинската влада да ги истражи неговите политички ривали. И Трамп ја критикуваше Џејмс за нејзината обемна тужба против неговата бизнис империја што доведе до масовна граѓанска пресуда против него.