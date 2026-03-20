Претседателот Доналд Трамп изјави дека Јапонија „се залага“ за конфликтот со Иран, на средбата со јапонската премиерка Санае Такаичи во Белата куќа само неколку дена откако го повика Токио да испрати воени бродови во Ормутскиот теснец, пренесува Фајненшл Тајмс.

Седејќи покрај Такаичи во Овалната соба откако двајцата се прегрнаа пред Белата куќа, Трамп рече дека ќе разговараат за поддршката на Јапонија за војната против Иран откако беше прашан колку е задоволен од нивните напори.

„Имавме огромна поддршка и однос со Јапонија за сè и… врз основа на изјавите што ни беа дадени… тие навистина се залагаат“, рече Трамп, пред да додаде „за разлика од НАТО“.

„Очекувам Јапонија да се заложи затоа што имаме таков однос и се залагаме за Јапонија. Имаме 45.000 војници во Јапонија. Трошиме многу пари за Јапонија.“

Претседателот рече дека не му е потребна помош од Јапонија, но дека е „соодветно“ земјата да помогне, особено затоа што огромното мнозинство од увозот на нафта транзитира низ Ормутскиот теснец. „Тоа е голема причина да се засили“.

Пред состанокот, јапонските претставници беа нервозни дека Трамп ќе изврши јавен притисок врз неа да испрати воени бродови во Заливот.

Такаичи рече дека ситуацијата на Блискиот Исток создала „многу тешка безбедносна средина“ и дека глобалната економија „ќе доживее огромен удар“.

Но, користејќи тактика што често ја користат светските лидери за да ги намалат тензиите со Трамп, таа додаде дека само тој е способен да се справи со сегашната ситуација.

„Цврсто верувам дека само ти, Доналд, можеш да постигнеш мир низ целиот свет“.

Функционерите во Токио изјавија пред посетата дека Такаичи ќе биде ефузивна во своите пофалби за Трамп, оценувајќи дека комбинацијата од ласкање и значителни ветувања за инвестиции и економска соработка ќе го одвлече вниманието од неподготвеноста на Јапонија да испрати воени бродови во Заливот.

„Такаичи го канализираше својот ментор Шинзо Абе на состанокот“, рече Јуки Тацуми, виш директор во Институтот за индиско-пацифичка безбедност, осврнувајќи се на поранешниот лидер на Јапонија, кој имаше силни односи со Трамп.

Тацуми рече дека Такаичи била „испустлива во пофалбите за Трамп“, но исто така се фокусирала и на суштината, вклучително и велејќи дека Јапонија ќе соработува со други светски лидери „за да се подготви за меѓународни напори за одржување на безбедноста на Ормутскиот теснец во „соодветно време““.

Таа додаде дека Трамп добро одговорил, вклучително и со коментар дека „ќе пее јапонски пофалби во Пекинг“ кога ќе патува во Кина на самит со претседателот Си Џинпинг.

Подоцна, на вечера во Белата куќа, Трамп и Такаичи повторно ги поздравија силните односи меѓу САД и Јапонија, додека премиерот понуди подарок од 250 црешови дрвја за Вашингтон.

Пред вечерата, Такаичи изјави на X дека двајцата лидери се согласиле да соработуваат во напорите за „рано остварување на мирот и стабилноста во регионот на Блискиот Исток, вклучително и енергетската безбедност“.

Таа, исто така, рече дека се согласиле да го зајакнат алијансата за поддршка на „мирот и просперитетот во Индо-Пацификот“.

Токио е фрустриран што Трамп не понуди јавна поддршка за Такаичи откако таа беше критикувана од Пекинг за тоа што изјави дека кинескиот напад врз Тајван законски би го оправдал распоредувањето на својата војска од страна на Јапонија во конфликт.

Како дел од нејзините напори да го одржи силниот однос воспоставен кога Трамп го посети Токио во октомври, Такаичи постојано го нарекуваше „Доналд“.

Трамп ја пофали Такаичи за убедливата победа на нејзината Либерално-демократска партија на неодамнешните избори во Јапонија. „Честитки за најголемата победа во историјата на Јапонија… Тоа е огромна победа“.

Тој, исто така, ги пофали нејзините напори да зборува делумно на англиски и се пошегува: „Не го научив вашиот јазик. Следниот пат кога ќе дојдете, ќе го имам вашиот јазик“.

Но, во незгоден момент што веројатно ќе остане лошо во Јапонија, тој го спомена јапонскиот напад врз Перл Харбор за време на Втората светска војна кога го прашаа зошто не ги предупреди сојузниците за нападот на САД врз Иран.

„Никому не кажавме за тоа затоа што сакавме изненадување. Кој знае подобро за изненадувањата од Јапонија? Зошто не ми кажавте за Перл Харбор?“, рече Трамп како одговор на прашање од јапонски новинар.