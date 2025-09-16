вто, 16 септември, 2025

Доналд Трамп изјави дека ќе поднесе тужба од петнаесет милијарди долари против „Њујорк Тајмс“

Трамп го осуди весникот како „виртуелен „гласноговорник“ на Радикалната левичарска демократска партија“, издвојувајќи ја поддршката на „Њујорк тајмс“ за Камала Харис на претседателските избори во 2024 година

Доналд Трамп, 27 април 2025 г. Белата куќа, јавен домејн, Викимедија комонс

Доналд Трамп поднесе тужба за клевета од 15 милијарди долари против „Њујорк тајмс“ и четворица негови новинари. Тужбата, поднесена во американскиот окружен суд во Флорида во понеделник, наведува неколку статии и една книга напишани од двајца новинари на изданието и објавени во пресрет на изборите во 2024 година, тврдејќи дека тие се „дел од деценискиот модел на намерно и злонамерно клеветење против претседателот Трамп од страна на „Њујорк тајмс“, пренесува Гардијан.

„Обвинетите ги објавија таквите изјави небрежно, со знаење за лажноста на изјавите и/или со несовесно игнорирање на нивната вистина или лажност“, се тврди во тужбата.

„На „Њујорк тајмс“ му беше дозволено слободно да лаже, да ме клеветува и да ме оцрнува предолго, и тоа престанува, СЕГА!“, напиша Трамп на својата платформа Truth Social доцна во понеделник.

Трамп го осуди весникот како „виртуелен „гласноговорник“ на Радикалната левичарска демократска партија“, издвојувајќи ја поддршката на „Њујорк тајмс“ за Камала Харис на претседателските избори во 2024 година и го обвини дека лаже за неговото „семејство, бизнис, движењето „Америка прво“, MAGA и нашата нација како целина“. Тој не даде докази за своите тврдења.

Медиумот минатата недела објави дека Трамп се заканил со правни мерки против него во врска со написите за непристојна роденденска порака дадена на сексуалниот престапник Џефри Епштајн. Републиканскиот претседател негираше дека е автор на пораката.

Трамп претходно ги гонеше и другите медиуми. Тој поднесе тужба за клевета од 10 милијарди долари против „Волстрит џурнал“ и медиумскиот могул Руперт Мердок во јули, откако весникот објави сторија во која се известува за неговите врски со Епштајн.

Во објава на социјалните мрежи доцна во понеделник, американскиот претседател го обвини „Њујорк тајмс“ за „децениски метод на лажење за вашиот омилен претседател (МЕНЕ!), моето семејство, бизнис, движењето „Америка прво“, MAGA и нашата нација како целина“.

Претседателот го издвои поддржувањето на весникот на Камала Харис на претседателските избори во 2024 година и рече дека тој станал „виртуелен „гласноговорник“ на Радикално левичарската демократска партија“.

Трамп наведе претходни примери за тужби поднесени против ABC News и водителот Џорџ Стефанопулос, како и против Paramount во врска со интервјуто со Харис во емисијата „60 минути“. И двата случаи беа решени за 15 милиони долари, односно 16 милиони долари.

ИзворГардијан

