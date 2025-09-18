чет, 18 септември, 2025

Доналд Трамп и Кир Стармер потпишаа „договор за технолошки просперитет“ помеѓу САД и Велика Британија

Двајцата лидери го пофалија „специјалниот однос“ и „нескршливата врска“ меѓу САД и Велика Британија. Тие потпишаа ново технолошко партнерство, за кое Стармер рече дека ќе се одвиваат милијарди долари „од двата правци на Атлантикот“

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Доналд Трамп и Кир Стармер потпишаа „договор за технолошки просперитет“ помеѓу САД и Велика Британија, скриншот од лајв стрим на Д Мирор https://www.youtube.com/watch?v=JBvsaZMF60o

Трамп и Стармер штотуку потпишаа нов договор за технолошко партнерство меѓу Велика Британија и САД, при големата посета на претседателот Трамп на Велика Британија, пренесува Би-Би-Си.

Двајцата лидери го пофалија „специјалниот однос“ и „нескршливата врска“ меѓу САД и Велика Британија. Тие потпишаа ново технолошко партнерство, за кое Стармер рече дека ќе се одвиваат милијарди долари „од двата правци на Атлантикот“.

Премиерот рече дека тие потпишале и договор за цивилна нуклеарна енергија, за кој рече дека ќе генерира енергија за милиони бизниси и ќе ги намали сметките. Трамп зборуваше за строгите царини што САД ги наметнаа на многу нации претходно оваа година, велејќи дека сега заработуваат „трилиони долари“ за САД.

А за трговскиот договор што Велика Британија го склучи со САД за да ги избегне тие огромни царини, Стармер рече дека „тоа беше тешка преговарачка постапка“, но „победа за двете страни“.

Шефот на гигантот за вештачка интелигенција „Нвидија“ вели дека ова е „златен момент“ за Велика Британија, со оглед на плановите на американската технолошка компанија за развој на инфраструктура за вештачка интелигенција во Велика Британија.

Главниот извршен директор на „Нвидија“, Јенсен Хуанг, моментално е во Чекерс, каде што Доналд Трамп и Кир Стармер штотуку се обратија на бизнис лидерите.

Зборувајќи за Гари О’Донохју од Би-Би-Си малку порано, Хуанг вели дека „Нвидија“ соработува со британската компанија за инфраструктура за вештачка интелигенција „Нскал“ и американската ИТ компанија „КорВив“ за да изгради „суперкомпјутер вреден 11 милијарди фунти овде во Велика Британија“.

Тој вели дека тоа ќе биде најголемата инфраструктура за вештачка интелигенција во цела Европа. Хуанг додава дека верува оти Велика Британија е дом на некои од најдобрите истражувачи и универзитети и има „навистина жив екосистем за стартапи за вештачка интелигенција“.

„Само е потребна инфраструктура“, додава тој. Претседателот на „Нвидија“ изјави за Би-Би-Си дека Стармер „навистина разбрал“ дека на Велика Британија ѝ е потребна оваа инфраструктура за вештачка интелигенција за „технологијата да се измисли овде, можноста да се создаде овде и целото генерирање приходи да кружи овде“.

ИзворБи-Би-Си

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

САД ќе инвестира 150 милијарди фунти во Велика Британија

Доналд Трамп денеска ќе се сретне со британскиот премиер Кир Стармер. По денот на помпезност и церемонија во кој Трамп се возеше во кочија...
Повеќе
Подглавна секција

Трамп од денеска во посета на Велика Британија, четворица уапсени заради проекција на негови слики заедно со Епштајн

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска формално ја започнува својата втора државна посета на Велика Британија. Кралот Чарлс и кралското семејство ќе го постават црвениот...
Повеќе

Најнови

Македонија

Кривични пријави против единаесет лица за сторени повеќе кривични дела при плаќање давачки за увоз на половни моторни возила

Според новото соопштение на МВР информираат дека секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР, до Основното јавно обвинителство Куманово,...
Повеќе
Подглавна секција

Доналд Трамп и Кир Стармер потпишаа „договор за технолошки просперитет“ помеѓу САД и Велика Британија

Трамп и Стармер штотуку потпишаа нов договор за технолошко партнерство меѓу Велика Британија и САД, при големата посета на претседателот Трамп на Велика Британија, пренесува Би-Би-Си. Двајцата лидери го пофалија „специјалниот однос“...
Повеќе
Ctrl - Z

Пилинг крема од кафе, играчки со сено и мед со лековити билки се победници на „Зелени идеи 2025“

Пилинг крема направена од отпад од кафе, играчки полнети со сено и мед со лековити билки се иновативните зелени бизнис идеи кои се победници на натпреварот „Зелени идеи 2025“, на АРНО....
Повеќе
Подглавна секција

Американски судија за имиграција нареди депортација на палестинскиот активист Махмуд Калил

Судија за имиграција во САД нареди депортација на пропалестинскиот активист Махмуд Калил во Алжир или Сирија, поради тврдења дека изоставил информации од апликацијата за зелена карта, пренесува Би-Би-Си. Судијата Џами Команс, со...
Повеќе

Кривични пријави против единаесет лица за сторени повеќе кривични дела при плаќање давачки за увоз на половни моторни возила

Според новото соопштение на МВР информираат дека секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР, до Основното јавно...

Доналд Трамп и Кир Стармер потпишаа „договор за технолошки просперитет“ помеѓу САД и Велика Британија

Пилинг крема од кафе, играчки со сено и мед со лековити билки се победници на „Зелени идеи 2025“

Американски судија за имиграција нареди депортација на палестинскиот активист Махмуд Калил

Климатските промени ги нарушуваат речните сливови, а делови од светот останануваат без храна и земјоделие

Во тек се најголемите протести и штрајкови во Франција поради кризата за кратење на буџетите

МЖСПП: Воздухот во Трубарево не е загаден со ПМ 10 честички

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Кривични пријави против единаесет лица за сторени повеќе кривични дела при плаќање давачки за увоз на половни моторни возила

Пилинг крема од кафе, играчки со сено и мед со лековити билки се победници на „Зелени идеи 2025“

Американски судија за имиграција нареди депортација на палестинскиот активист Махмуд Калил