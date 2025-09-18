Доналд Трамп и Кир Стармер потпишаа „договор за технолошки просперитет“ помеѓу САД и Велика Британија

Трамп и Стармер штотуку потпишаа нов договор за технолошко партнерство меѓу Велика Британија и САД, при големата посета на претседателот Трамп на Велика Британија, пренесува Би-Би-Си.

Двајцата лидери го пофалија „специјалниот однос“ и „нескршливата врска“ меѓу САД и Велика Британија. Тие потпишаа ново технолошко партнерство, за кое Стармер рече дека ќе се одвиваат милијарди долари „од двата правци на Атлантикот“.

Премиерот рече дека тие потпишале и договор за цивилна нуклеарна енергија, за кој рече дека ќе генерира енергија за милиони бизниси и ќе ги намали сметките. Трамп зборуваше за строгите царини што САД ги наметнаа на многу нации претходно оваа година, велејќи дека сега заработуваат „трилиони долари“ за САД.

А за трговскиот договор што Велика Британија го склучи со САД за да ги избегне тие огромни царини, Стармер рече дека „тоа беше тешка преговарачка постапка“, но „победа за двете страни“.

Шефот на гигантот за вештачка интелигенција „Нвидија“ вели дека ова е „златен момент“ за Велика Британија, со оглед на плановите на американската технолошка компанија за развој на инфраструктура за вештачка интелигенција во Велика Британија.

Главниот извршен директор на „Нвидија“, Јенсен Хуанг, моментално е во Чекерс, каде што Доналд Трамп и Кир Стармер штотуку се обратија на бизнис лидерите.

Зборувајќи за Гари О’Донохју од Би-Би-Си малку порано, Хуанг вели дека „Нвидија“ соработува со британската компанија за инфраструктура за вештачка интелигенција „Нскал“ и американската ИТ компанија „КорВив“ за да изгради „суперкомпјутер вреден 11 милијарди фунти овде во Велика Британија“.

Тој вели дека тоа ќе биде најголемата инфраструктура за вештачка интелигенција во цела Европа. Хуанг додава дека верува оти Велика Британија е дом на некои од најдобрите истражувачи и универзитети и има „навистина жив екосистем за стартапи за вештачка интелигенција“.

„Само е потребна инфраструктура“, додава тој. Претседателот на „Нвидија“ изјави за Би-Би-Си дека Стармер „навистина разбрал“ дека на Велика Британија ѝ е потребна оваа инфраструктура за вештачка интелигенција за „технологијата да се измисли овде, можноста да се создаде овде и целото генерирање приходи да кружи овде“.