Доналд Трамп и Џани Инфантино беа исвиркувани додека излегоа на теренот за церемонијата на претставување пред американскиот претседател да се обиде да ја прекине победничката забава на Шпанија, пренесува Гардијан.

Трамп пристигна на стадионот со „Марин Уан“, а хеликоптерот на претседателот првпат прелета над стадионот околу 45 минути пред почетокот. Тој седеше во застаклен дел од луксузните седишта за натпреварот, заедно со Инфантино. Други достоинственици и поранешни играчи седеа во близина, вклучувајќи го шпанскиот крал, Фелипе VI, канадскиот премиер, Марк Карни, и мексиканската претседателка, Клаудија Шајнбаум.

Трамп накратко беше прикажан на видеоекрани на стадионот откако беше свирена американската химна. Имаше расфрлани исвиркувања од некои во публиката, но ништо како непријателскиот прием што го доби на други спортски настани за време на неговото претседателствување. Сепак, кога американскиот претседател и Инфантино излегоа на теренот за претставувањето откако Шпанија ја освои победата, низ стадионот се слушнаа исвиркувања. Во извештајот на Белата куќа се вели дека бучавата од амбиенталната публика, која била приближно 78 децибели пред нивното воведување, се искачила на 84 децибели кога Трамп влегол на теренот.

Потоа, откако Трамп ѝ го врачи трофејот на Светското првенство на Шпанија, тој се обидел да застане со тимот покрај подиумот додека тие славеле пред Инфантино тивко да го испрати.

Тоа беше повторување на Светското клупско првенство од минатото лето на истиот стадион откако Трамп им го врачи трофејот на шампионите Челзи и се обиде да ги прекине прославите на збунетост на играчите.

Трамп имаше неколку настапи на спортски настани од неговиот реизбор. Минатата година, тој присуствуваше на Супербоул, Отвореното првенство на САД во тенис, Дејтона 500 и Рајдер Купот во голф. Оваа година, тој присуствуваше на неколку голф настани, натпревар од националното првенство на колеџ фудбал и на третиот натпревар од финалето на НБА, каде што беше пречекан со исвиркувања од домашната публика на Њујорк Никс.

Настапот на Трамп беше првпат тој да присуствува на натпревар на Светското првенство ова лето, кое САД го организираа заедно со Канада и Мексико.

На финалето на Светското првенство во 2022 година, емирот на Катар, шеикот Тамим бин Хамад ал-Тани, му се придружи на Инфантино за да им го додели трофејот на Лионел Меси и неговите соиграчи од Аргентина. Владимир Путин им го додели на Килијан Мбапе и Франција по нивната победа на Светското првенство во Русија во 2018 година.

Трамп е првиот актуелен претседател на САД кој присуствувал на финале на Светското првенство на домашен терен. Кога САД беа домаќини на турнирот во 1994 година, претходникот на Трамп, Бил Клинтон, не присуствуваше на натпреварот. Трофејот наместо тоа го додели потпретседателот на Клинтон, Ал Гор.

Трамп има блиски односи со Инфантино и го повика претседателот на ФИФА да лобира за преиспитување на контроверзната суспензија на ѕвездата на САД, Фоларин Балогун, поради црвен картон пред нивниот натпревар од осминафиналето. ФИФА ја поништи забраната на Балогун, но политичкиот циркус фрли сенка врз американскиот тим, кој го напушти ветувачкото Светско првенство со пораз од Белгија.