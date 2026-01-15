Претседателот на САД, Доналд Трамп, им порача на Иранците да продолжат да протестираат и рече дека помошта е на пат, што претставува најјасен знак досега дека американскиот претседател можеби се подготвува за воена акција против Техеран, пренесува Гардијан.

„Ирански патриоти, продолжете да протестираате, преземете ги вашите институции. Помошта е на пат“, напиша Трамп на социјалните мрежи во вторникот, еден ден откако портпаролката на Белата куќа изјави дека воздушните напади се меѓу опциите што ги разгледува американскиот претседател.

Трамп додаде дека ги откажал сите средби со ирански официјални лица сè додека не престане „бесмисленото убивање“ на демонстрантите.

Неговите изјави сугерираат дека понудата на Иран повторно да се отворат разговорите за нуклеарната програма била одбиена од Трамп, во услови на сè поверодостојни извештаи дека дури 2.000 Иранци биле убиени во протестите. Иранските власти претходно признаа 600 смртни случаи.

Неговиот повик за продолжување на протестите доаѓа еден ден откако демонстрациите очигледно се намалија поради жестокото задушување. Трамп сè уште се советува со официјални лица за можните чекори што би ги презел. Но неговите зборови укажуваат дека нема да се задоволи само со дополнителен економски притисок.

Во вторникот навечер, Стејт департментот ги предупреди американските граѓани веднаш да го напуштат Иран, а Трамп рече дека ќе има „многу силна акција“ ако режимот обеси демонстранти. Тој не објасни што точно значи тоа.

Според моменталната проценка на европските дипломати, режимот е решен по секоја цена да остане на власт и има внатрешно единство и решителност за тоа. Тие сметаат дека би била потребна долготрајна американска кампања со бомбардирање за да се промени таа рамнотежа на силите.

Новата изјава на Трамп за поддршка може да ги засили демонстрациите, но останува нејасно дали покажувањето сила од страна на САД може да го натера иранскиот режим да попушти. Бројот на жртвите од задушувањето на протестите се зголеми, а на интернет се појавија снимки од ирански мртовечници полни со тела на демонстранти.

Во своите објави, Трамп ги повика и иранските демонстранти да „ги зачуваат имињата на убијците и злоупотребувачите“, сугерирајќи дека САД би можеле да ги повикаат на одговорност и дека тие ќе „платат голема цена“.

Обединетото Кралство и други европски земји, меѓу кои Франција, Германија и Италија, во вторникот ги повикаа иранските амбасадори на разговор откако го осудија задушувањето на протестите, но истовремено изгледа дека бараат начин да избегнат американска воена интервенција. Британската министерка за надворешни работи Ивет Купер ги повика иранските амбасадори „да одговорат за ужасните извештаи“ за насилството во земјата.