Домородни демонстранти со знаци на кои пишува „нашите шуми не се на продажба“ упаднаа на разговорите за климата КОП30 во Белем, Бразил. Новинарите на Би-Би-Си сведочеа како безбедносните сили на Обединетите нации како трчаат зад бразилските војници, викајќи им на делегатите веднаш да го напуштат местото на одржување.

Домороден лидер од заедницата Тупинамба изјави за Ројтерс: „Не можеме да јадеме пари“ и дека се вознемирени од развојот во дождовната шума.

„Сакаме нашите земјишта да бидат ослободени од агробизнис, истражување на нафта, нелегални рудари и нелегални дрвосечачи“, рече тој.

ООН изјави за Би-Би-Си њуз дека инцидентот предизвикал полесни повреди на двајца безбедносни службеници, покрај ограничената штета на местото на одржување.

Видеата на социјалните мрежи покажаа демонстранти кои изгледаат како од домородни групи, а други како мавтаат со знамиња со логото на левичарското бразилско младинско движење наречено Хунтос.

Демонстрантите, некои облечени во традиционална облека на домородни лица, го нападнаа влезот на COP30, скандирајќи и удирајќи врати, пред да се судрат со безбедносните сили.

Демонстрантите ги преминаа првите безбедносни бариери на местото на одржување, а потоа беа спречени да влезат понатаму, изјавија од ООН за Би-Би-Си.

Службеник на обезбедувањето изјавил дека бил удрен во главата со предмет фрлен од демонстрант, според новинската агенција Ројтерс.

Според ОН, бразилските власти и властите на ОН го истражуваат инцидентот.

Делегати од речиси 200 земји присуствуваат на разговорите на COP30, кои официјално се одржуваат од понеделник, 10 ноември, до петок, 21 ноември.

Овогодинешниот собир се одржува десет години по Парискиот договор за климата, во кој земјите ветија дека ќе се обидат да го ограничат порастот на глобалните температури на 1,5 Целзиусови степени.

Ова е прв пат конференцијата да се одржи во Бразил, а разговорите се одржуваат во Белем, на работ на амазонската дождовна шума.

Локацијата се покажа како контроверзна одлука од повеќе причини, делумно поради жителите на Амазон, од кои многумина се гласни критичари на еколошката штета предизвикана на нивниот дом од климатските промени и уништувањето на шумите.

Бразил, исто така, продолжи да доделува нови лиценци за нафта и гас, кои, заедно со јагленот, се фосилни горива, главна причина за глобалното затоплување.