Документарниот филм „Приказната за Силјан“ на Тамара Котевска е првиот македонски филм што доби две

номинации за 78. награди „Еми“, најпрестижните награди во светската телевизиска индустрија. Филмот е номиниран во категоријата Исклучителна вредност во документарното филмско творештво, една од најзначајните документарни категории на наградите „Еми“, која препознава дела со исклучителна авторска, уметничка и општествена вредност.

Втората номинација е во категоријата Извонредна кинематографија за неиграна, односно документарна програма, признание за визуелната моќ на филмот и за кинематографијата на Жан Дакар, која ја претвора интимната приказна за човекот, природата и преживувањето во силно филмско искуство.

„Со овие две номинации, „Приказната за Силјан“ продолжува да го носи македонскиот документарен филм на светската мапа, од големите фестивалски подиуми до една од најпрестижните награди во телевизиската индустрија. Свеченото доделување на 78. издание на наградите „Еми“ ќе се одржи на 14 септември оваа година во Лос Анџелес, додека наградите во креативните категории, ќе бидат доделени на 5 и 6 септември.