Доктори од Систина ќе работат и во јавното здравство каде што има недостаток на кадар

Медицински кадар од Клиничката болница „Аџибадем Систина“ ќе работи и во јавните здравствени институции, особено во ситуации на зголемени потреби, недостиг на кадар или други приоритетни здравствени барања. Министерството за здравство и Клиничката болница „Аџибадем Систина“ денеска потпишаа Меморандум за соработка со цел унапредување на квалитетот и достапноста на здравствените услуги во јавните здравствени установи.

Министерството за здравство ќе ги идентификува јавните здравствени установи со потреба од дополнителен кадар, ќе обезбеди административна и правна поддршка, и ќе ја координира соработката, а „Аџибадем Систина“ ќе обезбеди квалификуван здравствен кадар.

На средба со министерот за здравство, Азир Алиу, се разговараше за низа иницијативи за промена на Законот на здравствена заштита во интерес на граѓаните, посебно во интерес на згрижувањето на ургентите состојби, кои во моментот претставуваат организациски проблем во работењето на приватните болници. На состанокот беше нагласен и реалниот проблем со недостаток на медицински кадар како причина за одложување на интервенции во јавното здравство, во момент кога во истите јавни институции здравствениот кадар пружа здравствена услуга во приватните болници, при што се создаваат долги листи на чекање.