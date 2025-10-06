Додека во Египет се среќаваат претставници на Израел и Хамас, во Газа има нови масовни убиства

Меѓународни активисти депортирани од Израел откако се придружија на пресретната флотила за помош за Газа, дадоа дополнителни искази за малтретирање од страна на чуварите за време на нивниот притвор

Делегации од Хамас и Израел, се собраа во Египет на разговори, додека претседателот на САД, Доналд Трамп, ги повика преговарачите да „делуваат брзо“ за да ставaт крај на речиси двегодишната војна во Појасот Газа. Но, Израелските напади врз Газа продолжуваат без прекин, при што од зори досега се убиени најмалку седум Палестинци, меѓу кои и луѓе кои барале хуманитарна помош, пренесува Алџезира.

Хамас соопшти дека нивната делегација е предводена од Халил ал-Хаја, шеф на преговарачкиот тим на организацијата, кој минатиот месец во Катар беше мета на атентат изведен од Израел.

Војната на Израел против Газа од октомври 2023 година досега одзеде најмалку 67.139 животи и рани 169.583 лица. Се верува дека илјадници други сè уште се заробени под урнатините. Во нападите во Израел на 7 октомври 2023 година беа убиени 1.139 луѓе, а околу 200 беа заробени.

Меѓународни активисти депортирани од Израел откако се придружија на пресретната флотила за помош за Газа, дадоа дополнителни искази за малтретирање од страна на чуварите за време на нивниот притвор.

Италијанскиот новинар Саверио Томаси рече дека израелските војници ги задржале лековите и се однесувале кон притворените активисти „како мајмуни“.

Најновите тврдења додадоа на растечкиот надзор на Израел во неделата за неговиот третман на активистите.

Околу 450 учесници во флотилата беа киднапирани помеѓу среда и петок, додека израелските сили ги пресретнаа бродовите, кои се обидуваа да ја пробијат поморската блокада на Газа и да достават симболична количина помош на Палестинците на опколената територија.

Новиот план на Трамп за Газа не е замена за итна меѓународна акција за заштита на цивилите и обезбедување одговорност за сериозни злосторства извршени за време на израелската војна против Палестинците, според Хјуман рајтс воч (ХРВ).

Групата додаде дека планот од 20 точки не се однесува директно на прашањата за човекови права или одговорност за тешки злоупотреби. Ги повика владите да воведат ембарга за оружје, целни санкции и да го поддржат МКС во согласност со нивните законски обврски за спречување и запирање на прекршувањата од страна на сите страни, без оглед на тоа дали планот на Трамп ќе напредува.

„Двете години од 7 октомври 2023 година донесоа навидум бесконечен поток на злосторства против цивили за кои немало попуштање или правда“, рече Омар Шакир, директор за Израел и Палестина во ХРВ.

„Владите не треба да чекаат на усвојување на планот на Трамп или кој било друг за да преземат мерки за да спречат понатамошна штета на оние кои се најмногу изложени на ризик.“

Групата додаде дека обемот на уништување во Газа и моделот на напади го покажуваат презирот на израелската влада кон своите обврски според меѓународното право.