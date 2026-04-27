Во саботата во салата за бал „Вашингтон Хилтон“ беше хаос, но не и за еден човек кој остана во својот стол, уживајќи во својата салата од бурата додека луѓето околу него се наведнуваа за да се засолнат, пренесува Њујорк Тајмс.

Мајкл Гланц, врвен агент во агенцијата „Креативни уметници“ и гостин на вечерата на дописниците од Белата куќа, рече дека нема шанси да се качи на терасата како сите други, иако слушнал пукање однадвор од балската сала.

Во краткото интервју во неделата, Гланц рече дека не бил вознемирен од вревата и дека сакал да види што се случува.

„Јас сум њујорчанец“, рече тој. „Живееме со сирени и активност што се случува цело време. Не се исплашив. Стотици агенти на Тајната служба се превртуваат преку маси и столови, и сакав да гледам.“

Поделениот екран беше снимен на Си-Ен-Ен, а снимката од Гланц брзо стана вирална на социјалните медиуми, каде што беше наречен „човекот од салата“.

„Многу луѓе велеа: „Зошто не се качивте на подот? Сите други на вашата маса и во собата беа на подот“, рече Гланц.

Тој беше среќен да објасни: „Прво на сите, имам болки во грбот. Не можев да се качам на подот, а ако се качам на подот, ќе мораа да доведат луѓе да ме симнат од подот. И бр. 2, јас сум хигиенски навивач. Немаше шанси да се качам во мојот нов смокинг на валканиот под на Хилтон. Тоа не се случуваше.“