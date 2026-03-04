Додека американските и израелските авиони продолжуваат со своите казнени напади во Иран, Исламската Република ги прошири своите цели низ арапските држави во Заливот и против Израел, пренесува Пи-Би-Ес.

Американските дипломатски цели во Заливот беа погодени преку ноќ, а речиси целиот цивилен воздушен простор низ целиот регион останува затворен.

Соединетите Американски Држави и Израел погодија илјадници цели во Иран, продолжувајќи ја нивната заедничка војна и убивајќи најмалку 787 луѓе, вклучувајќи над 168 деца.

Техеран возврати со ескалација на нападите врз Израел и цели поврзани со САД низ Блискиот Исток. Четири американски војници се убиени, додека три американски борбени авиони беа погрешно соборени од кувајтските сили.

Во Либан, Хезболах испука ракети кон Израел, предизвикувајќи нови израелски воздушни напади во кои загинаа најмалку 52 Либанци, беа ранети над 154 и беа раселени десетици илјади.

Хаосот стана очигледен кога Кувајт „погрешно собори“ три американски авиони Ф-15Е Страјк Иглс.

Додека Трамп одби временска рамка за војната, неговиот министер за одбрана рече дека таа нема да биде „бесконечна“.

Цените на нафтата нагло скокнаа бидејќи војната ги прекинува испораките, додека земјите се борат да ги евакуираат граѓаните од земјите од Заливот поради раширените откажувања на летови и затворање на аеродромите.

Американскиот воен командант на Блискиот Исток изјави дека американските сили досега нападнале речиси 2.000 цели во Иран, како дел од најголемото зголемување на огнената моќ во регионот во последната генерација.

„Веќе нападнавме речиси 2.000 цели со повеќе од 2.000 муниција. Тешко ја деградиравме воздушната одбрана на Иран и уништивме стотици балистички ракети, лансери и беспилотни летала на Иран“, рече адмиралот Бред Купер од Централната команда на САД во видео порака.

„Првите 24 часа од оваа операција беа речиси двојно поголеми од првиот ден од шокантните и воодушевувачките напади врз Ирак во 2003 година, а ние продолжуваме со напади 24/7 врз Иран“, додаде тој.

Иранска балистичка ракета ја погоди воената база на Соединетите Американски Држави во Ал-Удеид, соопшти Министерството за одбрана на Катар, додека Техеран напаѓаше цели низ Заливот како одмазда за нападите на САД и Израел.

Министерството соопшти дека Катар бил цел на две ракети, додавајќи: „Системите за воздушна одбрана успешно пресретнаа една од ракетите, додека втората ракета ја погоди катарската база Ал-Удеид без да предизвика никакви жртви“.

Претседателот Доналд Трамп рече дека американската морнарица ќе ги придружува танкерите за нафта низ Ормутскиот теснец доколку е потребно, во услови на војната со Иран и му нареди на Вашингтон да обезбеди осигурување за превозот.

„Доколку е потребно, морнарицата на Соединетите Американски Држави ќе започне со придружба на танкерите низ Ормутскиот теснец што е можно поскоро. Без разлика што, Соединетите Американски Држави ќе обезбедат СЛОБОДЕН ПРОТОК на ЕНЕРГИЈА кон СВЕТОТ“, рече Трамп на својата платформа Truth Social.

Францускиот претседател Емануел Макрон предупреди против израелска копнена инвазија на Либан.

„Израел наводно размислува за копнена операција: и ова би била опасна ескалација и стратешка грешка“, рече тој во телевизиски говор, повикувајќи го Израел да „ја почитува либанската територија и нејзиниот интегритет“.

Францускиот претседател, исто така, ги осуди САД и Израел за започнување на првите напади што ја започнаа војната, велејќи дека нападот бил „спроведен надвор од меѓународното право, што не можеме да го одобриме“.

Макрон додаде дека Франција испраќа носач на авиони во Медитеранот како одговор на растечкиот конфликт на Блискиот Исток.

„Наредив носачот на авиони Шарл де Гол, неговите воздухопловни средства и неговата придружба од фрегати да се упатат кон Медитеранот“, рече Макрон.

„Исто така, одлучив да испратам дополнителни средства за воздушна одбрана и француска фрегата, Лангедок, која ќе пристигне покрај брегот на Кипар вечерва“, рече тој.