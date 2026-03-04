Златото падна за дури 4%, бидејќи остриот пораст на американскиот долар изврши притисок врз скапоцените метали, а инвеститорите се откажаа од ризикот на поширокиот пазар, пренесува Фајненс.

Златото го достигна најниското ниво од февруари, бришејќи ги добивките стекнати по нападите на САД и Израел врз Иран за време на викендот. Инвеститорите ги земаа предвид инфлаторните ефекти од повисоките цени на нафтата и растечката веројатност дека Федералните резерви може да ги намалат каматните стапки помалку од претходно очекуваното.

Падот на златото во вторник беше најголемиот еднодневен пад од крајот на јануари.

„Доколку притисокот за продажба продолжи да расте, тогаш не може да се исклучи повлекување кон позначајна поддршка околу 5.000 долари“, рече Дејвид Морисон, виш аналитичар на пазарот во „Трејд Нејшн“.

Повлекувањето во вторник се случи откако индексот на американскиот долар, мерка на доларот во однос на кошничка валути, се приближи до тримесечниот максимум.

„Доларот оди вертикално“, забележа Робин Брукс, виш колега од Институтот „Брукингс“ на Икс. „Овој вид скок има потенцијал да биде многу револуционерен“.

Силниот долар често ги принудува странските земји да продаваат американски државни обврзници за да спречат пад на сопствените валути. Таа распродажба ги зголемува приносите од обврзниците, правејќи ги златните прачки помалку привлечни за чување.

Посилниот долар, исто така, ги прави златото и другите средства поскапи за странските купувачи, оптоварувајќи ја побарувачката. Целиот пазар на скапоцени метали се лизна во вторник, при што среброто падна за 8%, платината падна за 10%, а паладиумот за 7%.

ЏејПи Морган оваа недела забележа дека „премијата за ризик“ на цените на златото поради конфликтот на Блискиот Исток може да се зголеми и до 10%.

Сепак, историски гледано, овие движења нагоре тешко се одржуваат ако пазарите на акции се префрлат и трговците се принудени да продаваат средства за да соберат готовина или да ги исполнат маржинските повици.

Во вторник, Наздак Композит падна за дури 2%, додека S&P 500 и Dow Jones Industrial Average паднаа за повеќе од 1%.

Индексот ФТСЕ во Лондон падна за 3%, додека акциите во Азија исто така паднаа.