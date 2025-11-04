До утре трае рокот за пријавување за студентски оброк

Правото на субвенциониран студентски оброк можат да го користат сите редовни студенти на додипломски студии кои имаат месечен приход помал од минималната нето плата, но и студентите запишани на постдипломски студии и на интегрирани студии на државните и приватните универзитети во државата

Рокот за пријавување за правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2025/2026 година трае од 1 до 5 ноември.

Правото на субвенциониран студентски оброк можат да го користат сите редовни студенти на додипломски студии кои имаат месечен приход помал од минималната нето плата, но и студентите запишани на постдипломски студии и на интегрирани студии на државните и приватните универзитети во државата.

„Студентите кои ги исполнуваат условите, а не аплицирале досега, можат да поднесат апликација, електронски на овој линк. Условите и критериумите за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк се достапни на овој линк. Ако ви е потребна поддршка при аплицирањето, контактирајте преку е-пошта на [email protected]“, соопштуваат во Министерството за образование и наука (МОН).

Студентите на кои им било прекинато правото на субвенциониран оброк, а сметаат дека ги исполнуваат условите, можат повторно да аплицираат. Овој повик исто така важи и е отворен и за студентите кои не аплицирале во претходните активни рокови.