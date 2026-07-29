Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) предупредува на ризици од корупција во врска со Предлог-законот за реализација на проектот „Скопје – Европска престолнина на културата 2028“.

Од ДКСК велат дека обезбедувањето интегритет, законитост, транспарентност и отчетност при трошењето на јавните средства е основен предуслов за заштита на јавниот интерес и спречување на корупцијата.

„Секое законско решение со кое се предвидува исклучување или ограничување на примената на системските закони, особено на Законот за јавните набавки, мора да биде јасно, детално и убедливо образложено од аспект на јавниот интерес, неопходноста од ваквото исклучување, неговата пропорционалност и воспоставувањето на ефикасни механизми за спречување на корупцијата и злоупотребата на јавните средства“, посочуваат од Комисијата.

ДКСК нагласува дека начелата на транспарентност, еднаков третман, слободна и фер конкуренција, економичност, отчетност, интегритет и ефективна контрола не смеат да бидат доведени во прашање, без оглед на институционалната форма преку која ќе се реализира проектот или неговото значење.

Од Комисијата потсетуваат дека Законот за јавните набавки предвидува јасни и транспарентни правила и критериуми за избор на економски оператори, вистинска конкуренција и еднаков пристап на заинтересираните субјекти, како и независен надзор и соодветна правна заштита.

„Доколку законодавецот оцени дека е неопходно донесување на посебно законско решение за реализација на проектот, ДКСК укажува дека истото треба да ги содржи механизмите утврдени со Законот за јавните набавки кои гарантираат интегритет, законитост, транспарентност, економичност и јавна отчетност“, наведуваат од Комисијата.

Согласно своите законски надлежности, Државната комисија за спречување на корупцијата и во Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2026-2030 го препозна носењето на закони по скратена постапка со кои се заобиколува примената на системските закони како висок ризик од корупција и предложи мерки и активности за нивно надминување.

„Дополнително, цениме дека вакви значајни законски решенија задолжително претходно треба да се доставуваат до ДКСК за нивно разгледување од аспект на корупциски ризици.“ велат од ДКСК.