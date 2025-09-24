Џими Кимел се врати на екраните: Немав намера да се шегувам со убиство на млад човек

Џими Кимел се врати на телевизија доцна во ноќта во вторникот, бранејќи ја американската политичка сатира од малтретирањето од страна на администрацијата на Трамп, шест дена по суспензијата заради неговите коментари во етер за убиството на десничарскиот активист Чарли Кирк.

„Никогаш не ми беше намера да го омаловажам убиството на еден млад човек. Не мислам дека има нешто смешно во тоа“, им рече Кимел на своите гледачи, а гласот му се задушуваше од емоции.

„Ниту пак ми беше намера да обвинам која било специфична група за постапките на она што очигледно беше длабоко вознемирена личност – тоа беше всушност спротивното од поентата што се обидував да ја истакнам“, додаде тој.

Дизни, матична компанија на мрежата ABC која ја емитува „Џими Кимел во живо!“, ја прекина продукцијата на својата емисија на 17 септември, два дена откако Кимел рече во својот воведен монолог дека поддржувачите на американскиот претседател Доналд Трамп очајно сакаат да го окарактеризираат обвинетиот убиец на Кирк како нешто друго освен еден од нив и ги обвинија дека се обидуваат да освојат политички поени од неговото убиство.

Пред емитувањето на емисијата на Кимел во вторник, Трамп напиша дека не може да поверува дека ABC му ја врати емисијата на Кимел и наговести за понатамошни мерки против мрежата.

„Зошто би сакале да се вратат некој што се справува толку лошо, кој не е смешен и кој ја става Мрежата во опасност со тоа што се претставува како демократско ѓубре“, напиша Трамп во вторник на Truth Social.

Администрацијата на Трамп и многу од нејзините поддржувачи беа разбеснети од коментарите на Кимел од минатата недела, што се случија пет дена откако Кирк, близок сојузник на Трамп и водител на радио подкаст, беше застрелан додека зборуваше на кампусот на Универзитетот Јута Вали во Орем, Јута. Како одговор на забелешките на Кимел, претседателот на Федералната комисија за комуникации, Брендан Кар, се закани со истрага и ги повика телевизиските станици да ја прекинат емисијата на Кимел или да се соочат со можни казни и одземање на нивните лиценци за емитување.

Одлуката на Дизни да го скрати егзилот на Кимел означи чин на пркос со висок профил во услови на ескалација на репресијата од страна на Трамп врз неговите наводни медиумски критичари преку судски спорови и регулаторни закани од FCC.

Иако Дизни го врати Кимел во програмата на ABC за помалку од една недела, двете најголеми телевизиски групи на локалните филијали на ABC – Nexstar Media Group и Sinclair – сè уште ја бојкотираат неговата емисија.

Кимел, четирикратен водител на Оскарите, рече дека Трамп не е само по комичарите што не ги сака, туку и по новинарите, велејќи за републиканскиот претседател: „Тој ги тужи, ги малтретира“.

„Знам дека тоа не е толку интересно како замолчување на комичар, но толку е важно да се има слободен печат, а лудо е што не обрнуваме повеќе внимание на тоа“, рече Кимел.

Тој, исто така, рече дека е длабоко трогнат од простувањето што го изрази вдовицата на Кирк, Ерика Кирк, за обвинетиот убиец на нејзиниот сопруг, 22-годишен студент од Јута.