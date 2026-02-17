Џеси Џексон, чие страсно говорништво и популистичка визија за „коалиција на виножито“ на сиромашните и заборавените го направија највлијателна афроамериканска фигура во нацијата во годините помеѓу крстоносните војни за граѓански права на пречесниот д-р Мартин Лутер Кинг Џуниор и изборот на Барак Обама, почина на 84-годишна возраст, пренесува Њујорк Тајмс.

Неговата смрт ја потврди неговото семејство во соопштение, во кое се вели дека Џексон „починал мирно“, но не се наведува причина. Џексон беше хоспитализиран во ноември за лекување на ретка и особено тешка невродегенеративна состојба, прогресивна супрануклеарна парализа (PSP), според организацијата за застапување што ја основал, Коалицијата Rainbow PUSH.

Во 2017 година, тој објави дека има Паркинсонова болест, која во раните фази може да предизвика слични ефекти врз телесните движења и говорот.

Џексон ја презеде улогата на д-р Кинг по неговиот атентат во 1968 година и се кандидираше за претседател двапати, долго пред изборот на Обама во 2008 година. Но, тој никогаш не го постигна ниту доминантниот морален статус на д-р Кинг, ниту врвниот политички триумф што го постигна Обама.

Наместо тоа, преку моќта на неговиот јазик и неговата натприродна енергија и амбиција, тој стана морална и политичка сила во расно двосмислена ера, кога Џим Кроу сè уште беше живо сеќавање, а црната политичка моќ беше повеќе аспирација отколку реалност.

Со своето евангелие за барање заедничка основа, неговите апели да се „одржи надежта жива“ и неговите барања за почит кон оние на кои ретко им се дава, Џексон, особено во неговите охрабрувачки говори на демократските конвенции во 1984 и 1988 година, искажа прогресивна визија што ја дефинираше душата на Демократската партија, ако не и нужно нејзините политики, во последните децении од 20 век.

Тоа беше визија, оживеана од ерата на граѓанските права, во која инклузивна коалиција од луѓе со различна боја на кожа и други кои беа на периферијата на американскиот живот сега ќе се појави на преден план и ќе го трансформира.

„Мојата избирачка група се очајните, проколнатите, обесправените, непочитуваните и презрените“, рече г-дин Џексон во возбудливите каденци на проповедницата на Демократската национална конвенција во Сан Франциско во 1984 година. „Тие се немирни и бараат олеснување.“

Неговата трансцендентна реторика беше неразделна од несовршено човечко суштество чие его, инстинкт за самопромоција и лични неуспеси беа извор на бескрајна иритација за многу пријатели и обожаватели и мети за потсмев од многу критичари. Г-дин Џексон, писателот и општествен коментатор Стенли Крауч еднаш рече, „засекогаш ќе биде осуден на пропаст поради неговата решеност да го митологизира својот живот.“

Сепак, тој понуди експанзивна визија за американските можности за која обожавателите велат дека помогнала да се промени пејзажот на можностите во нацијата. А неговата идеја за мултирасна коалиција овластена од активистичка влада да се соочи со раширената нееднаквост во американскиот живот останува централна за прогресивното крило на Демократската партија и инспирирала групи како што е „Животот на црнците е важен“.