Американскиот потпретседател Џеј Ди Венс утрово е на пат кон Будимпешта, каде што се очекува да му даде поддршка на притиснатиот премиер Виктор Орбан во последните денови од кампањата пред клучните парламентарни избори во Унгарија овој викенд, пренесува Гардијан.

Во меѓувреме, опозицискиот лидер Петер Маѓар одговори на посетата на Џеј Ди Венс, отфрлајќи го она што го опиша како „мешање во унгарските избори“.

„Ниту една странска држава не смее да се меша во унгарските избори. Ова е наша земја. Унгарската историја не се пишува во Вашингтон, Москва или Брисел – таа се пишува по улиците и плоштадите на Унгарија. Остануваат уште пет дена!“

Посетата отвори прашања зошто Венс и неговата сопруга Уша издвојуваат време да ја посетат Будимпешта во момент кога американската администрација се соочува со опасност од ескалација во својата петнеделна војна со Иран.

Откако се врати на власт, Трамп и неговата влада се откажаа од принципот што важеше меѓу западните демократии – и до кој се придржуваа претходните американски претседатели – да не заземаат страна на странски избори.

Наместо тоа, администрацијата на Трамп отворено покажува поддршка за лидери што ги смета за компатибилни со идеологијата MAGA и со приоритетите на нејзината надворешна политика – без оглед на нивните демократски креденцијали.

„Унгарија е нивното Елдорадо“, изјави Џејкоб Хејлбрун, уредник на National Interest. „Венс отсекогаш бил опседнат со Унгарија од политички и верски причини.“

Ова восхитување се протега низ голем дел од актуелната американска администрација. Орбан беше пофален од поранешниот советник на Трамп, Стив Бенон, како „Трамп пред Трамп“, додека Кевин Робертс, директор на тинк-тенкот Heritage Foundation, кој го изработи Project 2025, крајнодесничарски план за вториот мандат на Трамп, еднаш рече: „Современа Унгарија не е само модел за конзервативно државно управување, туку моделот.“

Додека Трамп повеќепати го поддржуваше Орбан, опишувајќи го десничарскиот популистички лидер како „фантастичен тип“ и „силен и моќен лидер“, Хејлбрун ја гледа посетата на Венс како знак дека Трамп верува дека Орбан би можел да ги загуби изборите. „Трамп мрази да биде поврзуван со губитник, па затоа го праќа Венс да ја одигра улогата на жртвено јагне“, рече тој.

Доколку Орбан ги загуби изборите, тоа би бил „тежок удар“ за движењето MAGA, смета Хејлбрун.

„Тие вложија речиси сè во Унгарија како претходница за еродирање и поткопување на ЕУ и за зајакнување на способноста на Путин да ѝ се заканува на Украина.“