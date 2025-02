Џеф Безос воведe нови насоки за новинарите на Вашингтон пост, уредникот на рубриката Мислења даде отказ

„Вашингтон пост“ доби нови упатства за објавување во рубриката „мислења“. Нив ги објави Џеф Безос, сопственикот на компанијата „Амазон“, во чија сопственост е и познатиот дневен весник. Безос нагласи дека ставовите во таа колумна ќе бидат поврзани со темите и вредностите на личните слободи и слободниот пазар.

„Ќе пишуваме секој ден за поддршка и одбрана на двата столба – личната слобода и слободниот пазар. Се разбира, ќе опфатиме други теми, но ставовите што не се усогласени со овие столбови ќе бидат оставени за другите да ги објават“, вели Безос.

Тој додава оти имало моменти кога весниците, особено оние кои, како што истакна, имале локален монопол, потенцијално сметале дека е нивна должност секое утро на читателите да им нудат ставови на различни автори на различни теми. Денес, како што нагласува, таа работа ја врши интернетот.

