Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемуваат за 3 денари, а ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се зголемува за 4,5 денари, одлучила Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ).

„Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) се зголемува за 5 денари, а цената на мазутот се зголемува за 2,726 ден/кг. и сега ќе изнесува 48 денари. Со новите измени, ЕУРОСУПЕР БС – 95 ќе чини 93 денари, ЕУРОСУПЕР БС – 98 95 денари, литар дизел ќе чини 98,5 денари, литар масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) ќе чини 98 денари“, пиишува во соопштението од РКЕ.