Од полноќ, стапуваат во сила новите максимални малопродажни цени на нафтените деривати. Согласно новата одлука на Регулаторната комисија з енергетика (РКЕ), референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар бележат значително намалување во однос на претходната пресметка.

Во пресметката е земено предвид и намалувањето на акцизите за два денари по литар кај ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) и бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98.

Од ноќеска ЕУРОСУПЕР БС-95 ќе чини 88 денари за литар, ЕУРОСУПЕР БС-98 – 90 денари, ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) ќе чини 85,5 денари за литар, Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) – 87,5, а килограм мазут М-1 НС ќе чини 47,9 денари.