Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад (РКЕ) донесе одлука за зголемување на малопродажната цена на дизел горивото, соопштија оттаму.

Од вечерва на полноќ, цените на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и БС-98 остануваат непроменети, цената на дизелот се зголемува за 1 денар по литар, екстра лесното масло поскапува за 0,50 денари по литар, а мазутот за 0,112 денари по килограм. ЕУРОСУПЕР БС-95 чини 72 денари за литар, ЕУРОСУПЕР БС-98 чини 74 денари за литар, а ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) ќе чини 67,5 денари за литар. Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) ќе чини 66,50 денари за литар, а мазут М-1 НС: 33,099 денари за килограм.

Од РКЕ појаснуваат дека станува збор за максимални цени, а трговците на големо и мало имаат можност да ги формираат цените и пониско од утврденото ниво.