Во име на претседателот на Франција, Емануел Макрон, францускиот амбасадор во С. Македонија Кристоф Ле Риголер, му врачи орден Витез од Националниот ред за заслуги, на извршниот директор на Фондацијата Метаморфозис, Бардил Јашари.

Како што наведуваат од француската амбасада, со ова одликување се оддава почит на исклучителната посветеност на Јашари на демократските вредности, кои од 2005 година тој неуморно ги промовира преку формирањето на Фондацијата „Метаморфозис“.

„Борбата против дезинформациите и залагањето за заеднички соживот ги претставуваат двата столба на неговата дејност. Упатуваме искрени честитки до г. Бардил Јашари за ова престижно одликување, со кое се вреднува неговиот досегашен примерен пат и неговата суштинска улога во зацврстувањето на европските демократски вредности во Северна Македонија“, се наведува во објавата од Амбасадата.