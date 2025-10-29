сре, 29 октомври, 2025

Директорот на „Комунална хигиена“ си поднесе оставка

Со оставката на Рустеми, „Комунална хигиена“ останува без директор

Фото: Мета.мк

Директорот на ЈП „Комунална хигиена Скопје“, Сабахадин Рустеми, кој е во притвор поради несобирањето на отпадот, поднел оставка од функцијата. Неговиот адвокат, Асмир Алиспахиќ, изјави дека Рустеми се повлекол од морални причини.

Основниот кривичен суд Скопје го прифати предлогот на Основното јавно обвинителство Скопје и определи мерка притвор од 30 дена за двајца раководители од ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, поради основано сомнение за кривично дело „Загрозување на животната средина и природата со отпад“ од член 230 став 1 од Кривичниот законик.

Според обвинителството, осомничените постапиле спротивно на Законот за управување со отпад и на обврските од Оперативната програма за собирање и транспортирање на комунален отпад.

Данела Арсовска, вчера го повика премиерот Христијан Мицкоски да предложи нов директор на јавниот сервис.

Таа денеска во објава на Фејсбук прашува како ќе функционира претпријатието во следните пет дена.

„Како ќе функционира ЈП „Комунална хигиена“ во следните пет дена прашајте го премиерот Христијан Мицкоски кој лично од својот кабинет го наредува овој хаос кој воедно и го најави како интересна разврска на прес-конференција непосредно пред да се случи“, објави Арсовска на Фејсбук.

