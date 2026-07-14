Директорот на Јавното претпријатие „Градски паркинг“ во Тетово, Мирко Мартиновски од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, во саботата е фатен како го користи својот службен автомобил за приватни цели во Гостивар. Вака пред Општинскиот совет вчера изјави советникот од „Подобро за Тетово“, Агрон Арифи, кој покажа и слики. Директорот се оправда дека има право да го користи автомобилот 24 часа на

ден. Беше побарано негово разрешување, но ова не беше прифатено, а дискусијата помина во тезнична атмосфера, пишува Порталб.мк.

За време на дискусијата за точката за финансискиот извештај на Јавното претпријатие „Градски паркинг“, советникот на граѓанската иницијатива „Подобро за Тетово“, Агрон Арифи побара одговорност од директорот на претпријатието, Мирко Мартиновски, за, како што рече, злоупотреба на службеното возило за приватни цели, поточно, дека е виден како го носи својот син на стадионот во Гостивар.

„Еве слика од службеното возило на директорот на „Градски паркинг“. На 02.05.2026 година, сабота, возилото беше видено кај стадионот во Гостивар. Некој го користи службеното возило, што мислам дека е флагрантна злоупотреба. Како градоначалник, сега ѝ наредувам на администрацијата да го разреши. Тој, покрај тоа што не може да го направи претпријатието профитабилно, да го користи службеното возило за приватни цели во други градови мислам дека е неприфатливо“, рече Арифи.

Мирко Мартиновски се оправда.

„Од Управниот совет на „Градски паркинг“ имам дозвола да го користам службеното возило 24 часа на ден за потребите на директорот, како што се состаноци во други градови, за потребите на претпријатието“, рече Мартиновски.

Но, Арифи нагласи дека Управниот совет не може да му даде дозвола да го користи возилото за приватни работи, и побара Мартиновски да биде разрешен. И советникот од редовите на Албанската лига, Арлинд Муртезани, побара разрешување на Мартиновски.

„Директорот ги исполнил сите предуслови за разрешување. Освен што не е успешен во управувањето, се чини дека директорот ја злоупотребил и својата службена положба. Тој ја злоупотребува својата службена положба, ресурсите на компанијата и се однесува арогантно тука затоа што одборот му го овозможил тоа“, рече Муртезани.

Советникот од Левица, Боби Илиевски, застана во одбрана на директорот кој беше обвинет за злоупотреба на службената должност.

„Не е ништо спектакуларно, секој што има службено возило ќе го користеше ако во моментов нема лично возило. И јас ќе го направев истото. Треба да се види работата на директорот, како работи и што прави“, рече Илиевски.

Од друга страна, градоначалникот на Тетово, Биљал Касами, рече дека ќе побара одговорност доколку имало злоупотреба.

„Доколку она што ќе го откриете е вистина, лично ќе побарам од Управниот одбор да преземе мерки во согласност со внатрешните прописи на претпријатието. Нема да толерирам никој да ги користи службените возила на општината за приватни потреби. Од Управниот одбор ќе биде побарано да го разгледа случајот и да преземе мерки“, рече Касами.

Во одбрана на директорот кој беше обвинет за злоупотреба, се огласи и неговата сопартијка, советничката од ВМРО-ДПМНЕ, Анита Бошкоска Јованоска.

„Мислам дека не е коректно моите колеги советници да напаѓаат некого затоа што некој видел некого некаде пред неколку месеци. Се согласувам со градоначалникот, тој го кажа тоа многу добро, нека истражи Управниот совет што се случило и нека одговорат сите ако

грешеле“, рече Бошкоска Јованоска.

За да ја прекине дебатата, претседателот на Општинскиот совет, Јусуф Абдули, ја стави на гласање точката на дневен ред за финансискиот извештај на Јавното претпријатие „Градски паркинг“.

„Ова раководство, со ваков менталитет, ги користи јавните добра како приватен имот, не знам дали има поголем доказ од ова. Да штитите едно лице кое користи службено возило за лични потреби, не знам дали може да има поголем срам“, заклучи Агрон Арифи.

За повеќе информации, следете ја целата дебата во видеото во продолжение. Инаку, Јавното претпријатие „Градски паркинг“ во Тетово, и покрај приходите што ги остварува од наплатата за паркирање, во своите финансиски извештаи со години постојано е во загуба.