Директорот на ФБИ Кеш Пател се судри со скептичните демократи на спорното сослушување во Сенатот

Директорот на ФБИ, Кеш Пател, се судри со скептичните демократи на спорното надзорно сослушување во Сенатот во вторник, бранејќи го својот успех поради критиките дека ја политизирал водечката федерална агенција за спроведување на законот во земјата и барал одмазда против наводните противници на претседателот Доналд Трамп, пренесува Асошиејтед Прес.

Појавувањето пред Комитетот за правосудство на Сенатот претставуваше прво надзорно сослушување за време на младиот, но бурен мандат на Пател и му обезбеди платформа со високи влогови да се обиде да покаже дека е вистинската личност за работата во време на внатрешни превирања и растечки загрижености за политичко насилство во Соединетите Држави, закана што беше откриена со убиството на конзервативниот активист Чарли Кирк минатата недела на универзитетски кампус во Јута.

Сослушувањето се одвиваше по остри партиски линии, при што републиканците ја зголемија поддршката за Пател дури и кога демократите рекоа дека тој го понижил интегритетот на водечката федерална агенција за спроведување на законот во земјата. Пател, од своја страна, ги обвини демократите за грандиозност пред камерите и за обид за освојување политички поени во серија напнати извикувања што ги прекинаа помирните сведоштва за кривичните и заканите за национална безбедност со кои се соочуваат САД.

„Вие сте најголемиот измамник што некогаш седел во Сенатот на Соединетите Американски Држави, вие сте срам за оваа институција и сте апсолутен кукавица“, му рече Пател на демократскиот сенатор Адам Шиф од Калифорнија, кревајќи го гласот за време на една особено борбена интеракција.

„Можете да го направите интернет трол директорот на ФБИ, но тој секогаш ќе биде интернет трол“, возврати Шиф додека Пател продолжи да вика над него.

Пател се обиде да го задржи фокусот на она што го нарече низа достигнувања во борбата против насилниот криминал, заштитата на децата од злоупотреба и нарушувањето на протокот на фентанил. Тој слично ја пофали работата на ФБИ во апсењето во рок од 33 часа на човекот осомничен за атентатот на Кирк, но исто така се соочи со прашања во врска со конфузијата што ја предизвика веднаш по убиството кога објави на социјалните медиуми дека „субјектот“ е во притвор.

Тоа лице подоцна беше ослободено откако истражителите утврдија дека нема никаква врска. Пател рече дека се обидувал да биде транспарентен со јавноста и не ја сметал објавата за грешка, но призна дека можел да биде појасен.

„Дали можев да бидам повнимателен во мојот говор и да вклучам „тема“ наместо тема? Секако“, рече Пател.

Прашања за отпуштањата од ФБИ

Демократите постојано се обидуваа да го вратат сослушувањето на превирањата во ФБИ, вклучително и чистење на искусни агенти и супервизори, за што рекоа дека е вознемирувачко пресвртување од неговото ветување на сослушувањето за потврда во јануари дека нема да гледа „назад“ или да бара одмазда како директор.

„Нема да штедам зборови: Нè излажавте“, рече сенаторот Ричард Блументал, демократ од Конектикат.

Пател луто го оспори тој предлог и рече дека иако не може да разговара за спецификите на тие отпуштања поради судскиот спор, „Секој што е отпуштен во ФБИ, како што реков претходно, го сторил тоа затоа што не ги исполнил стандардите и не ја одржал својата лојалност и заклетва кон Уставот“.

Пет агенти и раководители на високо ниво беа отпуштени минатиот месец по брза постапка во бран отпуштања за кои сегашни и поранешни функционери велат дека придонеле за пад на моралот.

Еден од нив, Стив Џенсен, помогна во надгледувањето на истрагите за немирите на 6 јануари 2021 година во американскиот Капитол. Друг, Брајан Дрискол, беше вршител на должноста директор во раните денови на администрацијата на Трамп и се спротивстави на барањата на Министерството за правда да ги достави имињата на агентите кои истражуваа на 6 јануари. Третиот, Крис Мејер, погрешно се шпекулираше на социјалните медиуми дека учествувал во истрагата за задржувањето на класифицирани документи од страна на Трамп во неговиот имот Мар-а-Лаго во Палм Бич, Флорида.

Тужба поднесена минатата недела од тројца од отпуштените агенти тврди дека Пател разбрал дека отпуштањата се „веројатно нелегални“, но морал да ги изврши затоа што му било наредено да го стори тоа од Белата куќа. Пател во вторникот негираше дека примил наредби од Белата куќа за тоа кого да отпушти.

„Верувам дека не успевате како лидер и дека вашиот неуспех има сериозни импликации за безбедноста и сигурноста на Американците и нашите семејства“, рече демократскиот сенатор Кори Букер од Њу Џерси. „Ние сме поранливи на домашни и странски напади поради вашите неуспеси во лидерството.“

Обвинението предизвика лут одговор од Пател, кој го нарече „тирада на лажни информации“ и ги нагласи, како што рече, низата успеси под негово водство, бидејќи ФБИ го зголеми фокусот на нелегалната имиграција, уличниот криминал, дрогата и трговијата со луѓе.

„Ако ФБИ под мое седуммесечно водство ја разочаруваше оваа администрација и оваа земја, зошто имаме 23.000 насилни криминалци уапсени само оваа година?“, праша Пател. „Зошто запленивме 6.000 оружја? Зошто пронајдовме 1.500 предатори на деца и ги уапсивме?“

Пател имаше слична напната размена на мислења со сенаторот Дик Дарбин, највисокиот демократ во комитетот, откако Дарбин го оспори за неоснована теорија изнесена од заменик-директорот Ден Бонгино дека поставувањето на цевни бомби во Вашингтон пред немирите во Капитол било внатрешна работа.

„Ми е одвратно што секој би го отфрлил нашето 31-годишно комбинирано искуство кое сега го води ФБИ, давајќи историски резултати со историска брзина за американскиот народ“, рече Пател.

Одмаздата е одбиена

Републиканците со нетрпение застанаа во одбрана на Пател, а сенаторот Чак Грасли од Ајова, претседателот на комитетот, го пофали директорот за тоа што „ја започнал важната работа за враќање на ФБИ во неговата мисија за спроведување на законот“.

„Добро е разбрано дека вашиот претходник ви остави ФБИ заразено со политика“, изјави Грасли.

Рошарникот се одвиваше во позадина на убиството на Кирк и на истиот ден кога осомничениот стрелец, 22-годишниот Тајлер Робинсон, беше обвинет во Јута за тешко убиство. Пател рече дека ФБИ продолжува да го истражува осомничениот, за кого властите велат дека се припишува на „левичарска идеологија“, при што истражителите „ги испитуваат сите траги поврзани со какво било тврдење за пошироко насилство“.

Директорот на ФБИ беше исто така прашан дали бара одмазда против перцепираните непријатели на Трамп, вклучително и преку нова истрага што бирото ја спроведе во врска со долго завршената истрага на ФБИ за потенцијални врски меѓу Русија и претседателската кампања на Трамп во 2016 година.

Сенаторот Шелдон Вајтхаус процени дека Пател веќе презел некаков вид негативни мерки против 20 од околу 60-те луѓе кои биле издвоени во она што Демократот од Род Ајленд го опиша како „список на непријатели“ во книгата на Пател од 2023 година, насловена како „Гангстери на владата: Длабоката држава, вистината и битката за нашата демократија“.

На пример, Министерството за правда, во необична изјава во јули потврди дека ги истражува поранешниот директор на ФБИ, Џејмс Коми, и поранешниот директор на ЦИА, Џон Бренан, двајцата клучни играчи во сагата за Русија.

„Тоа е сосема неточна претпоставка“, рече Пател. „Јас немам список на непријатели“.