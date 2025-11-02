нед, 2 ноември, 2025

ДИК: Излезноста до 11 часот е 10,10 отсто, во Градот Скопје 8,30 отсто

До 11 часот гласале 70.424 од вкупно 732.683 гласачи

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Мета.мк

До 11 часот во вториот круг на локалните избори гласале 10,10 отсто од запишаните гласачи или вкупно 70.424 гласачи. Во Градот Скопје, за изборот на градоначалник меѓу кандидатите на Левица и ВМРО-ДПМНЕ Амар Мециновиќ и Орце Ѓорѓиевски, гласале 35.097 гласачи или 8,30 отсто од гласачите.

Според информациите на Државната изборна комисија, во првиот круг на локалните избори, излезноста во 11 часот во гласањето за градоначалници била 9,38 отсто, а излезноста во Градот Скопје пред две недели била 9,30 отсто.

Како што информираа од ДИК, гласањето засега се спроведува без поголеми проблеми. На едно изборно место во општина Дојран заради технички проблеми гласањето се спроведува со употреба на УВ лампа и спреј.

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа...
Македонија

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 18:30 часот е 40,45 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според...
Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа наспрема Амар Мециновиќ од Левица со 35.700...
Македонија

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Изборниот ден помина без поголеми нарушувања на изборниот процес, а до јавното обвинителство во текот на денешниот ден е доставено само едно известување на подрачјето на Шуто Оризари за фотографирање на...
Македонија

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 18:30 часот е 40,45 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 18:30 часот гласале 400.805...
Македонија

Во вториот круг излезноста до 17 часот е 34,5 отсто, во првиот беше речиси 40 отсто

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 17 часот е 34,62 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 17 часот гласале 350.261...
Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа наспрема Амар Мециновиќ од Левица...

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Во вториот круг излезноста до 17 часот е 34,5 отсто, во првиот беше речиси 40 отсто

ЗНМ: Новинарите нема да замолчат пред насилниците – статистиката за напади врз новинари и неказнивоста што следи е алармантна

ДИК: Излезеноста до 15 часот е 27,19 отсто, најмал интерес за гласање има во општините Сарај и Чаир

Пет германски алпинисти загинаа во лавина во северна Италија

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг