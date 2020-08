Откако на социјалните мрежи и преку чет апликациите почнаа да се шират видеа на кои се гледаат воени транспортери и автобуси полни со војници, со тврдење дека тоа е руска војска која или веќе навлегла во Белорусија или „само што не влегла“, проверувачите на факти од Белорусија бргу ги разоткрија ваквите наводи како дезинформации.

Како што нагласува Франак Вјачорка, аналитичар од Минск, надворешен соработник на „Атлантскиот Совет“ и заменик-претседател на ДигиКомНет, меѓународна асоцијација на професионалци од дигиталната сфера која им помага на новинарите, таквите тврдења се невистините, но сепак треба да се биде внимателен.

Many telegram channels distribute videos of Russian armored vehicles and buses full of soldiers moving to Belarus or in Belarus already. We fact-checked this information and it is misleading. However, let’s be attentive anyway.

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 17, 2020