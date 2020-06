Видео снимката на теретана под ведро небо во која справите за вежбање самите од себе се движат стана виралнa и веќе една недела се споделува на социјалните мрежи. Веста за „теретаната на духовите“ стаса и до Косово.

Приштинските Gazeta Metro и Gazeta Express ја пренесоа оваа вест, наведувајќи дека „кога полицијата се појавила на лице место, едната од справите самата се движела без притоа било кој да ја допре“.

„Останува мстерија како се случило тоа“, пишуваат овие медиуми. Меѓутоа, мистеријата ја решила индиската полиција уште на 13 јуни, а исто така и неколку индиски портали (factcrescendo.com, timesofindia.com).

Како што наведува „Тајмс оф Индиа“, справата на снимката била неисправна, а била и претерано подмачкана.

На официјалниот Твитер-профил на индиската полиција од градот Џанси, покрај напомената дека станува збор за лажна вест, се наведува дека кога справите за вежбање претерано ќе се подмачкаат, тие продолжуваат да се движат уште неколку секунди, како и дека станува збор за злонамерна видео снимка.

„Тврдењето дека вежбаат духови е лажно“, навела полицијата.

Fitness freak ghost 👻?@jhansipolice got a tip off about an open gym being used by ghosts!Team laid seige & soon found t real ghosts-Some mischievous person made video of moving swing & shared on #socialmedia. Miscreants will b hosted in a ‘haunted’ lockup soon #NoHostForGhost pic.twitter.com/JUaYt4IJMS

— RAHUL SRIVASTAV (@upcoprahul) June 12, 2020