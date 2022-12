Станува збор за ООУ „Љубен Лапе“ во нас. Аеродром, Скопје, каде по налог на директорката, класната ги споделила следните инструкции со учениците во нивната Вибер група:

„По повод последната училишна недела од првото полугодие, неколку од нашите ученици имаа идеа неделата да се направи по забавна за сите со тоа што ќе има ‘тематска недела’, кадешто секој ден од наредната недела (26.12-30.12) ќе има една тема и учениците од шесто до деветто одделение ќе треба да го следат кодексот.

Наредните теми се одбрани:

– Понеделник: Биди спротивно од себе (dress as the opposite of yourself day); ден кадешто целата смена ќе треба да носи нешто што никогаш не би го носел/ла.

– Вторник: Облечи се како твојот омилен карактер (dress as your favourite character); ден каде што целата смена ќе треба да биде облечена како својот омилен карактер од филм, серија или книга.

– Среда: облечи се како спротивниот пол (gender swap); ден каде целата смена ќе треба да биде облечена како спротивниот пол.

– Четврток: Ден на костим (costume day); ден каде целата смена ќе треба да носи формален костим.

– Петок: Смешни капи или наочари ден (funny glasses/hats day); ден кога целата смена ќе треба да носи интересни наочари или капи.

Имајте убав остаток од полугодието,

– Ученичкиот парламент

(имињата нарочно се покриени)“, стои во написот на „За децата“.