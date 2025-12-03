Очекувани критични настани кои веројатно ќе поттикнат дезинформациски наративи во декември 2025 г., идентификувани во текот на ноември

Западен Балкан: Предвиденото зголемување на антимигрантските дезинформациски наративи претставува закана за стабилноста на Западен Балкан

Новиот бран антимигрантски дезинформации веројатно ќе се прошири низ Западен Балкан. Неодамнешните онлајн објави и медиумски содржини ги прикажуваат мигрантите како криминалци, екстремисти или егзистенцијални закани за националниот идентитет. Слични наративи веќе се појавуваат во повеќето земји од Западен Балкан, каде што анти-ЕУ актерите ја претставуваат миграцијата како опасност за социјалната стабилност и промовираат неосновани тврдења за „мигрантски инвазии“.

Албанија: Се очекува силно политизираните и поларизирани наративи околу законите за родова еднаквост и граѓански статус да го таргетираат процесот на пристапување во ЕУ

Се очекува јавниот дискурс во Албанија да се поларизира околу новиот Закон за родова еднаквост, кој Парламентот веќе го одобри, како и околу предложените измени на Законот за граѓански статус, за кои ќе се гласа на почетокот на декември. Двата различни наративи може да тврдат дека законите „го менуваат националниот идентитет“, „ги уништуваат традиционалните вредности“ или воведуваат идеи што законите воопшто не ги содржат.

Босна и Херцеговина: Координираните дезинформативни наративи околу ревизијата на Дејтонскиот договор може да ја поткопаат демократијата и патот на земјата кон ЕУ

Можен е нов бран координирани дезинформации што се обидуваат да ја прикажат земјата како нестабилна, поделена и неспособна за демократски напредок. Растечка мешавина од српски и хрватски националистички наративи, вклучувајќи повици за „трет ентитет“, тврдења за „колапс на граѓанска Босна“ и искривувања на извештајот на Европската комисија, веќе се шират низ медиумите и социјалните мрежи.

Косово: Се очекува наративите за дезинформации поврзани со стабилноста да се интензивираат по локалните избори

Претстојниот трансфер на власта во северните општини на Косово станува клучен момент каде што се очекува брзо ширење на дезинформациите, а политичките, медиумските и странските актери веројатно ќе промовираат наративи што го прикажуваат процесот како напад врз српската заедница или како политичка отстапка.

Црна Гора: Преувеличените наративи за закана од мигранти што поттикнуваат антитурски чувства во услови на суспензија на визите веројатно ќе продолжат и во наредниот период

Наративите погрешно ја претставуваат ситуацијата околу мигрантите во Црна Гора, особено турските и азербејџанските државјани, а некои објави шират лажни или претерани тврдења за големината и намерите на мигрантските заедници, претставувајќи ги како опасност за јавната безбедност, локалните бизниси и културната кохезија.

Македонија: Се очекува манипулациите со извештајот за напредокот на ЕУ да продолжат да поттикнуваат дезинформации и анти-ЕУ наративи што се обидуваат да го минимизираат неговото значење

Можно е зголемување на дезинформативните тврдења дека условите на ЕУ наведени во последниот извештај за напредокот се дизајнирани да ја „уништат нацијата“, погрешно претставувајќи ги стандардните барања за реформи како егзистенцијална закана и користејќи ги овие точки за политичко условување, притисок и домашна политичка динамика.

Србија: Очекувани кампањи за дезинформации пред протестите поради планираното уривање на комплексот Генералштаб

Планираното уривање на Генералштабот, кој е заштитен културен споменик, може да ги интензивира дезинформациите. Бидејќи Генералштабот е симболично поврзан со бомбардирањето на Србија од страна на НАТО во 1999 година, дезинформациските наративи веројатно ќе ја искористат темата во корист на антизападното расположение.

Дезинфо Радар: следи и предупреди е месечно издание на проектот Антидезинформациски центар на Западен Балкан, дел од алармниот систем за податоци и рано предупредување за закани од дезинформации, врз основа на увидите на партнерите на проектот од шесте земји на Западен Балкан. Дезинфо Радарот обезбедува навремено предупредување за очекувани критични настани што може да поттикнат дезинформациски наративи, базирани на анализа на проценката на ризик од континуирано медиумско мониторирање и од претходното искуство со повторувачки дезинформациски кампањи.

Информациите обезбедени од Дезинфо Радарот се претставени во концизен и лесен за читање формат и се дистрибуираат преку содржинскиот центар antidisinfo.net, преку електронски билтен, како и преку најпопуларните социјални мрежи во регионот.

Прочитајте повеќе во најновото издание (#12) на месечниот билтен „Disinfo Radar: Watch and Warn“.

