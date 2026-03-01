Најмалку девет демонстранти беа застрелани и убиени кога толпите го пробија надворешниот ѕид на американскиот конзулат во пакистанскиот град Карачи по веста за американските и израелските напади врз Иран во кои беше убиен врховниот лидер ајатолахот Али Хамнеи.

„Смрт за Израел, смрт за Америка“, извикуваа демонстрантите.

Во меѓувреме, во Ирак, полицијата испука солзавец и шок-бомби за да ги растера стотиците проирански демонстранти кои се собраа пред Зелената зона во главниот град Багдад, каде што се наоѓа амбасадата на САД.

Пакистан и Ирак имаат најголемо шиитско муслиманско население по Иран.

Во Карачи, демонстрантите беа потиснати од конзулатот откако го пробија надворешниот безбедносен слој, рече Сукдев Асардас Хемнани, портпарол на локалната влада. Тие, исто така, запалија возило пред главната порта и се судрија со полицијата, рече тој.

Службениците за безбедност на американскиот конзулат отворија оган врз демонстрантите, рече Хемнани.

„Во постојан контакт сме со службениците на конзулатот. Сите се безбедни“, додаде тој.

Најмалку девет демонстранти беа убиени, а уште 34 беа повредени, соопшти полицијата. Граѓанската болница во Карачи соопшти дека сите убиени и повредени биле погодени со истрели.

Американскиот конзулат во Карачи и американската амбасада во Исламабад не одговорија на барањата на Ројтерс за коментар.

Новинарите на Ројтерс слушнаа звуци на огнено оружје и видоа солзавец како се фрла по улиците околу комплексот. Видео снимките покажаа демонстранти како држат слики од Хамнеи и извикуваат антиамерикански слогани пред да избувнат судирите.

„Ги следиме извештаите за тековните демонстрации“, соопшти амбасадата на САД во Исламабад во објава на X, советувајќи ги американските граѓани во Пакистан да ги почитуваат добрите практики за лична безбедност.

Министерот за внатрешни работи на Пакистан, Мохсин Накви, ги повика демонстрантите да останат мирни. „Ние стоиме со вас“, рече тој, додавајќи дека секој Пакистанец е исто толку тажен како и народот на Иран.

Покраинската влада нареди истрага на високо ниво за да се утврди како ескалирала ситуацијата и да се идентификуваат одговорните.

Голем број демонстранти излегоа и на улиците во други делови на Пакистан, носејќи црни знамиња и извикувајќи „долу Америка!“ и антиизраелски слогани.

Демонстрантите запалија зграда на канцеларијата на Обединетите нации во северниот град Скарду, во вообичаено мирниот регион Гилгит Балтистан, со шиитско мнозинство, популарен кај туристите.

„Голем број демонстранти се собраа пред канцеларијата на ОН и ја запалија зградата“, изјави портпаролот на локалната самоуправа Шабир Мир за Ројтерс, додавајќи дека нема пријавени жртви.

Во централниот град Лахор, полицијата соопшти дека стотици демонстранти се собрале пред американскиот конзулат. Имало некои мали судири со полицијата, која употребила солзавец за да ги растера демонстрантите.

Некои од демонстрантите се обиделе да ја оштетат безбедносната порта, на стотици метри од конзулатот, соопшти полицијата.