Детален водич за важноста на менување изглед на ликовите во видеоигрите: „Mенување скинови“

Во видеоигрите има механики кои што влијаат за менување изглед на ликовите во видеоигрите, односно популарно наречено меѓу гејмерите „Скинови“. Скиновите се козметички парчиња или почесто „сетови“ (комплетно менување изглед на лик) што се се добиваат во самите игри, или зависно од играта се купуваат во „онлајн продавниците“ (продавници во самите игри за дигитални козметики и други сервиси) од одредени игри, преку микротрансакции).

Одредени и најдобри скинови понекогаш чинат и големи суми. Во овој напис ја разработуваме темата колку е важен изгледот на ликот што се игра во видеоигрите каде што сакате да изгледа импресивно. Ќе бидат презентирани неколку игри во кои тоа е од голема важност за играчите.

Целта на овој поопширен напис, покрај состојбата и важноста на скиновите во игрите која е во полн замав на актуелност, е да можат сите подобро да ги разбираат видеоигрите со „нивниот кодиран гејмерски јазик“.

Ова е цела плејлиста на јутуб на повеќе мои ликови од мрежни игри со различни „скинови“ од поголем број на игри. Иако е одамна постирано и не е ажурирано, вреди да се види за да се сфати концептот на написот.

Најчесто скиновите не додаваат на подобрување на играните ликови да имаат појаки удари, брзина, или општо моќност. Скиновите сосема се само козметички додаток што не додаваат статистика на јачина. Карактер е ист, само различна облека. Со исклучок на некои игри.

Во World of Warcraft и во Lost Ark, PvP опремата додава и на статистика и се зема со „грајндање“ (посветување време на активности кои се повторливи но ултимативно даваат награди што нудат предност и преку статови и атрибути).

Но и ова е голем фактор во компетитивни игри, до тој степен што при борби во игри на играчи против други играчи – PvP (скратено од Player vs Player). Доколку ве нападне играч во обичен оклоп што сите можат да го имаат, не е толку страшно колку што да се појави играч со ретки скинови и со самиот изглед може да ги исплаши другите играчи. Ова доаѓа до степен што губат волја за играње, или по правилото „чим има таков противник од спротивниот тим, сигурно ќе победат” и се откажуваат од мечови уште пред да почне борбата.

А од друга страна користење на скинови што се истакнува знае да ги мотивира противниците баш играчот со најактуелниот скин „да биде ловен“ и да се фокусираат на него како главна мета. Ова не е од љубомора за скинот што го има, туку токму од тоа што се прави нешто повеќе од другите.

Од друга страна гејмерите имаат и смисла за хумор и често се случува некој што е многу добар во дадени борби, да е со скинови кои се смешни. Пример лик облечен во цел костим „пижами со мечиња“ е подобар во играта, дури повеќе и од тие што имаат скинови со брутален изглед

Порано скиновите не беа битен фактор, поради тоа што скинови се добиваа само со играње на игрите. Но откако се случи појавата на скинови за ножеви во популарната игра „GS:GO“, работите се променија кога тие скинови почнаа да се продаваат за стоитици и илјадници долари. Подоцна повеќето игри почнаа да додаваат скинови со голема монетарна вредност.

Најскапиот скин за нож во „Counter-Strike 2“ досега е несомнено моделот наречен „Karambit Case Hardened Blue Gem“ чија цена гравитира околу цена од 1,5 милиони американски долари. Сите скинови во Counter-Strike можете да ги добиете со отварање на кутии, кои што исто така се плаќаат. Сите скинови имаат одреден процент на колкави се шансите да ги добиете. Се работи за буклвано виртуелно коцкање во видеоигра. Еве како е претставен Karambit скинот на Steam.

Гротеската на прескапи скинови за пари е највидлива во играта Call of Duty каде што на пример може да купите комичен скин од раперот „Снуп Дог“ што пука со две узија. Цените и на подобрите и „посериозни“ скинови во самата игра се астрономски.

Во „Dota 2“ еден од првичните скинови чија што цена почна иницијално околу 100 евра од самата онлајн продавница на играта, несомнено е „црниот скин“ за карактерот „Invoker“ еден од најкомплицираните ликови за играње во Dota 2. Играчите го споредуваат играњето на овој лик како „свирење пијано“ дека континуирано може да се менуваат голем број магии и нон стоп се отвараат комбинации во дадени ситуации и има инволвирано многу притискање копчиња целовремено. Скинот е наречен “Dark Artistry” и моментално поставената цена за препродажби е околу 230 долари.

Секако дека и други скинови се продаваат, но сепак од вас зависи дали ќе го сторите тоа. Тие скинови можете да ги поклоните на пријатели што ги немаат, за разлика да пробувате да заработите пари од скинови.

Во овие комбинации се заработуваат околу 50 евра на неколку месеци по сомнителни сајтови за препродажби и воопшто не се исплатува. Со ова сите ваши стекнати вредни скинови ќе ги изгубите како никогаш да не сте ги заслужиле. При тоа сте изгубиле еден куп време и напнат континуиран напор и нерви.

Guild Wars 2 е позната како игра што содржи најмногу комбинации на различни бои и именувани нијанси и варијации за оклопи што може да ги употребите во сите варијанти иако скиновите не се толку многубројни. На избор сите скинови се правени со љубов и внимателен дизајн да изгледаат многу добро. Со самото играње на играта се добиваат и таканаречни „престижни скинови“ што најчесто се легендарните оружја и додатоци.

Два најтешки скинови за добивање во играта се „крилјата од PvP“ наречени „The Ascension“ во отсекот на натпреварување меѓу играчи а на второ место од PvE е дворакиот легендарен меч „Eternity“ за кој да го склопите и направите треба претходно да ги направите мечовиот „Sunrise“ и „Twilight“.

Повеќето играчи застануваат на „Twilight“ како најкористено легендарно оружје во играта. Мечовите кои се користат со две рацеи ги немаше во првата „Guild Wars“ и продолженијата, но кога се појавија во „Guild Wars 2“ земаа огромен замав на популарност. Тие не се користат само класата „Воин“, туку и од „Некромансерите, Ренџерите, Мезмерите и Ревенантите“ ги употребуваат со максимална корисност и ефект.

За легендарните PvP крилја треба да се одиграат над 2000 рунди каде играчите се борат во тимови на стази со различни механики од кои главната е добивање на „Waypoints“ и нивно чување.

По најново овој услов е многу скратен поради новите играчи. Guild Wars 2 од релативно неодамна ја има и на Steam и времето е пократко. Добро е што со PvP сега се заработува и злато – главната валута во играта што може да ја конвертирате во „џемови“ и така да земете и скинови и од онлајн продавницата и препродавања на Trading Post што функционира како аукциска куќа во World of Warcraft. Еве како изгледаат PvP крилјата,The Ascension:

Во Black Desert Online, исто така азиска игра од фирмата Pearl Abyss, проблемот е што нема директно трејдање во играта. Среброто е главна валута, но играчи со вистински пари купуваат запакувани сетови од онлајн проданицата на играта и ги продаваат на аукциската куќа во играта. На тој начин добиваат неограничени количини сребро.

Додека другите што немаат можност за тоа, едноставно ја играат играта и со години заштедуваат. Разлноликоста на скиновите е импресивна но тоа што се смета за краен завршеток на играта. Тоа се престижните коњи во три варијанти, од кои огнениот коњ може да носи двајца играчи, Eднорогот се бори со вас, а најпосакувниот тип на коњ е Пегаз.

Пегазот е добро превозно средство во играта бидејќи не постои „Fast Travel“, ниту телепортирање во други области. Пегазот може да се купи преку аукциската куќа со сребро, или да се добие после долг процес на континуирани обиди кога надградувате коњ што е веќе „Courser“. Парадоксално е дека скиновите за коњи се највредните скинови.

Warframe иако е акциона игра со многу нови варијации, на самата крајна содржина на играта се базира на таканаречен „Fashion Frame“, односно украсување и разубавување на карактерите што ги поседувате, операторите и животните што се борат покрај вас.

Луѓе често прават иновации на додатоци и бркаат атрактивни скинови на оружја. Играчите највеќе ги интересира како ќе им изгледа ликот и за сопствена сатисфакција и за тоа да бидат видени од други играчи.

Играта повеќе се заснова на PvE за разлика од PvP кое преставува да речеме само околу 10% од самиот целосен гејмплеј. Оваа игра може да се игра сосема бесплатно и да не се потроши ништо во самата игра а сепак да напредувате ако научите да тргувате со делови и сетови.

Додека има и доста играчи кои со вистинс ки пари купуваат секакви скинови директно од “кеш шопот” на играта. Но и огромен број на гејмери и гејмерки кои ја играат тотално беспари целовремено. Натпреварот во изглед е кој ќе измисли најдобра комбинација на бои (и боите со посебни сетови палети се купуваат со Platinum-валутата во играта) и најдобар “бленд” спојување различни делови ајтеми за нова комбинација на оклопи и оружја. Еве неколку “скриншотови” од мои ликови на играта:

Во World of Warcraft најдобрите скинови се од легендарните оружја за кои треба поголема конзистентност, трпение и фармање, за некои со месеци а за други оружја и со години.

Секирата Shadowmourne има најкратко достижлива прогресија иако самиот процес да ја креирате секирата на крајот од „Questline“ (прогресирачка последователна серија од задачи таканаречни „квестови“ или „Quests“) и нуди табард (престилка на оклоп со различни фракции), и плус црно-црвен коњ како основиот црно-син коњ што го има исклучиво херојската класа Deathknigth.

Додека добивањето на едноракиот легендарен меч Thunderfury инволвира многу повеќе деликатни задачи и среќа и трае подолго да се добие. Пред неколку експанзии направија да може да ги користите скиновите на Легендарните оружја на било кое оружје од ист тип.

Најдолгиот процес за добивање на сет од два легендарни мечови за „Transmog“ (скратено од “Transmogrification” што е начин да менувате скинови на оклоп и орујжа во World of Warcraft) се Мечовите на Илидан Стромрејџ првиот ловец на демони, односно првиот Demonhunter. Луѓе ги фармаат преку 15 години за ретката можност да бидат добиени во рејдот „Black Temple“ каде последен главен непријател е Илидан Стормрејџ. За овие оружја треба да имате голема среќа да ви се случи „Drop“ (термин кој се користи за колкава е шансата да добиете некој предмет од главен непријател).

Класи што можат да ги фармаат „Warglaive of Azzinoth“ се Fury Warrior, Outlaw Rogue, Frost Deathknigth, Windwalker Monk и Demon Hunter. Луѓе со години секоја недела го поминуваат рејдот „Black Temple“ со сите класи за да им се паднат.

Доколку ги добиете мечовите исто така добивате и „Achivment“ (награда) Wargralives of Azzinoth. Но има уште една фаза која што не важи за другите споменати оружја. Тоа е за време на „Timewalking Event“ за експанзијата „The Burning Crusade“ на највисоко ниво на тешкотија, повторно можете да го победите Илидан со двата мечови, и тогаш го добивате Acheivment-от “I’ll Hold These For You Until You Get Out” што е и пародиска реченица дека се знае дека Илидан поминува 10.000 години во затвор дека користи демонски енергии да лови демони во играта World of Warcraft.

Warglaives of Azzinoth:

А ова се слики од Легендарната секира Shadowmourne (чиј скин се употребува веднаш откако ќе се добие секирата):

Shadowmourne:

Thori’dal, Stars’ Fury:

Скиновите од кеш шопот во Diablo 4 и Diablo Immortal, се неверојатно скапи. За тој фактор на Diablo Immortal играта која е бесплатна за учествување и се игра на мобилни телефони имаме повеќе написи овде.

На пример во Diablo 4 е доста видна разликата на скиновите што може да се земат со играње на играта што се со понизок квалитет и полош дизајн намерно. Додека продажните скапи најдобри сетови и скинови се продаваат исклучиво во онлајн шопот на играта. Ова нефер однос кон играчите и директно навредување на интелигенцијата на играчите, но сепак се работи за компаниајта Blizzard.

Ако имавте потешкотии да го разберете текстов иако голем дел од терминологија е објаснета детално, може да консултирате два мои водича во својство и на „речници за термини во видео игри“. Првиот е за термини во „RPG“ игри, а вториот со термини во „Souls“ игри и концепти

Скиновите од игрите знаат да бидат и инспирација за многу косплеери. Косплејот е појава кога гејмерите детално прават костими сами и се облекуваат како херои или негативци од игри, серии и популарни филмови од научна и епска фантастика и аниме од секаков вид. Но најчесто видео игрите водат како главна инспирација на косплеери кои имитираат скинови од игри. Нивните активности се исто така и рачна изработка на самите костими што ги носат во Македонија најчесто на настани базирани на видео игри, стрипови или премиери на кино проекции.

Што се однесува до помладите се надеваме дека овие информации ќе ви помогнат ако си поставите цели за добивање одредени скинови во горенаведените игри. Дали менувањето на изгледот е важно е индивидуално, но сепак ако е прашањето филозофски е – „Што е поважно содржината или формата?”. Вистинскито одговор е – „И двете се подеднакво важни. Дека треба да се има и содржина и форма.“

Запамтете дека поголемо време од играњето и не е толку важно да се има најнови или престижни скинови, затоа што другите играчи посветуваат кратко време на импресиораноста на скиновите што ги поседувате и повеќе тоа се прави за лична сатисфакција и индивидуален израз.

Според максимата „изгледот најчесто лаже“ скиновите може да преставуваат и потврда и печат за минат труд во дадена игра па би рекле „скинот сам ќе си каже“. Понекогаш и немора баш сите скинови од одредена игра да ги имате. Тоа невозможно не само поради големиот број на скинови, но и поради тоа што некои скинови од одредени периоди и евенти не се ни веќе достапни во одредени игри како што е пракса во World of Warcraft.

Исто така „бркање статистики“- нема крај исто така и е реално небитно. Поен помалку, поен повеќе, целта на игрите е пред се да ве забавуваат и релаксираат. А борбите во игрите треба да бидат пријателски како културен феномен особено сега во подемот на компетитивно играње и вистински е-спортови.