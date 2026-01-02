Десетици лица загинале, а други се повредени кога експлозија го погоди барот во луксузниот алпски ски-одморалиштен град Кранс-Монтана, соопштија швајцарските полицајци рано утрово, пренесе „Гардијан“.

Околу 100 луѓе се наоѓале во барот во моментот на експлозијата, рекоа полицајците.

„Имаше експлозија на непознато потекло,“ изјави Гаетан Латион, портпарол на полицијата во кантон Валис во југозападна Швајцарија, кој кажа дека има повредени и загинати.

Тој рече дека експлозијата се случила околу 1:30 часот во барот „Le Constellation“, кој е популарен меѓу туристите, кога гостите славеле дочек на Нова година.

„Повеќе од сто луѓе биле во зградата и забележуваме многу повредени и многу загинати,“ додаде тој.