Десетици илјади граѓани вчера излегоа на улиците во Софија и главните регионални центри низ Бугарија за да протестираат против усвојувањето на Законот за државниот буџет за 2026 година, прв откако државата ќе треба да го усвои еврото како валута од 1 јануари идната година. Протести се одржаа во Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Велико Трново, Добрич, Благоевград, Сливен, Шумен и Јамбол. Демонстрантите во Софија скандираа „Оставка!“, очигледно повикувајќи ја владата да поднесе оставка.

Синоќа, протестот се пресели во зградите на ГЕРБ и МРФ-Нов почеток во центарот на Софија, каде што тензиите ескалираа. Снимките од главните телевизиски станици покажаа сцени од судири меѓу маскирани демонстранти и полицајци, со запалени контејнери за ѓубре и уништено полициско комбе. Можеше да се види како полицијата прска со солзавец на демонстрантите, повеќе од 10 лица се приведени, изјави за БТА Дирекцијата на Министерството за внатрешни работи во Софија, додавајќи дека еден полицаец има скршена нога, а друг е однесен во болница.

Порано во текот на денот, околу 18 часот, луѓето почнаа да се собираат во центарот на Софија, каде што новата зграда на Националното собрание е опкружена со Претседателството и Советот на министри, во знак на протест против усвојувањето на буџетските закони за 2026 година. Демонстрациите се организирани од коалицијата „Продолжи со промените – Демократска Бугарија“. Имаше зголемено полициско присуство во областа, а полицајците вршеа проверки на некои од демонстрантите. Сообраќајот во областа беше блокиран.

Пред Парламентот беа истакнати два транспарента: „Генерацијата З доаѓа“ и „Млада Бугарија без мафијата“.

Според организаторите, на протестот присуствувале повеќе од 50.000 граѓани.