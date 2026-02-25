Десетици интервјуа со сведоци на ФБИ од истрагата на Џефри Епштајн се чини дека недостасуваат од огромната колекција досиеја објавени од Министерството за правда минатиот месец, според преглед на Си-Ен-Ен – вклучувајќи три интервјуа поврзани со жена која го обвини претседателот Доналд Трамп за сексуален напад врз неа пред неколку децении. Дневник со докази доставен до адвокатите на соработничката на Епштајн, Гислен Максвел, вклучува сериски броеви за околу 325 записи од интервјуа со сведоци на ФБИ – но повеќе од 90 од тие записи, над една четвртина од списокот, се чини дека не се присутни на веб-страницата на Министерството за правда.

Меѓу тие исчезнати записи се три интервјуа поврзани со жена која им кажала на агентите дека Епштајн постојано ја злоупотребувал почнувајќи од нејзината возраст од околу 13 години, и која исто така го обвини Трамп за сексуален напад врз неа.

Демократски пратеник во вторникот посочи на очигледно исчезнатите документи за да го доведе во прашање обемот на објавувањето од Министерството за правда и дали администрацијата на Трамп го почитувала законот со кој агенцијата ги објавува своите досиеја поврзани со Епштајн, богатиот финансиер кој почина во федерален затвор во 2019 година додека се соочуваше со обвиненија за трговија со луѓе.

„Имаме преживеан кој упати сериозни обвинувања против претседателот“, изјави за Си-Ен-Ен пратеникот Роберт Гарсија, рангиран демократ во Комитетот за надзор на Претставничкиот дом. „Но, постои серија документи, и се чини дека се можни интервјуа, што ФБИ ги спровело со преживеаниот, а кои всушност се исчезнати, до кои ние немаме пристап.“

Трамп постојано негира дека сторил нешто лошо во врска со Епштајн. Во соопштението, Белата куќа ги нарече обвинувањата против Трамп лажни и сензационалистички и посочи на претходното соопштение на Министерството за правда дека некои од документите содржат невистинити и сензационалистички тврдења против претседателот Трамп.

Детали за исчезнатите документи поврзани со обвинителот на Трамп претходно беа објавени од НПР и независниот новинар Роџер Соленбергер.

Портпарол на Министерството за правда негираше дека се избришани какви било записи за Епштајн и нагласи дека одделот го почитува законот.

Ние не избришавме ништо и како што секогаш сме велеле, сите документи што одговараат беа изработени“, рече портпаролот. Документите што не беа вклучени во објавеното издание беа или „дупликати, привилегирани (или) дел од тековна федерална истрага“, рече портпаролот. Тие не одговорија на дополнителни прашања за одредени досиеја.

Можно е некои од документите наведени во дневниците на докази на Максвел да бидат присутни на друго место во досиејата без сериските броеви наведени на дневниците или со тие сериски броеви редигирани.

Многу документи, исто така, беа отстранети и додадени повторно на веб-страницата на Министерството за правда за досиејата на Епштајн во текот на неделите од првичното објавување. Минатата недела, анализата на Си-Ен-Ен откри дека недостасуваат околу десетина дополнителни извештаи од интервјуа, но тие беа достапни онлајн од вторник попладне. Еден од двата дневници на докази исто така беше офлајн минатата недела, но сега е повторно достапен. Портпаролот на Министерството за правда рече дека е привремено отстранет поради редигирање на жртвите.

Неколку жртви на Епштајн изјавија дека ја пребарувале веб-страницата на Министерството за правда во последните недели за досиеја што ги документираат нивните сопствени интервјуа со ФБИ – само за да останат со празни раце.