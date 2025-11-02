нед, 2 ноември, 2025

Десет пријави за нарушување на предизборниот молк во Скопје, Штип, Битола и во Охрид

Регистрирани се и 19 објави на социјалните мрежи за време на изборниот молк кои се однесуваат на повик за гласање за одредени кандидати, како и објавени видеа и слики од партиски активности во штабови

МетаОд: Мета

-

Фото: Мета.мк

За време на предизборниот молк, во текот на 1 ноември до 7 часот, па до отворање на избирачките места, регистрирани се 10 пријави за нарушување на изборниот молк од кои по три на подрачје на СВР Скопје и СВР Охрид, две на подрачје на СВР Штип и по една на подрачје на СВР Тетово и СВР Битола, информираат во Министерството за внатрешни работи (МВР).

„По преземени мерки не се потврдени пријавите за шест настани. Покрај ова, регистрирани се 19 објави на социјалните мрежи за време на изборниот молк кои се однесуваат на повик за гласање за одредени кандидати, како и објавени видеа и слики од партиски активности во штабови“, наведено е во соопштението од МВР.

Во врска со гласањето, на 1 ноември регистриран е настан за фотографирање кочан со гласачките ливчиња во основното училиште „26 Јули” во општина Шуто Оризари, при што приведено е едно лице и се преземаат мерки за расчистување на настанот.

„На сите подрачја гласањето на болни и изнемоштени лица и затвореници помина без нарушување на гласањето“, се додава во соопштението.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа...
Повеќе
Македонија

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 18:30 часот е 40,45 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа наспрема Амар Мециновиќ од Левица со 35.700...
Повеќе
Македонија

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Изборниот ден помина без поголеми нарушувања на изборниот процес, а до јавното обвинителство во текот на денешниот ден е доставено само едно известување на подрачјето на Шуто Оризари за фотографирање на...
Повеќе
Македонија

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 18:30 часот е 40,45 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 18:30 часот гласале 400.805...
Повеќе
Македонија

Во вториот круг излезноста до 17 часот е 34,5 отсто, во првиот беше речиси 40 отсто

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 17 часот е 34,62 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според обработените податоци, до 17 часот гласале 350.261...
Повеќе

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

Според првичните резултати од вториот круг на локалните избори 2025, во битката за Скопје води кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски со над 65.000 гласа наспрема Амар Мециновиќ од Левица...

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Во вториот круг излезноста до 17 часот е 34,5 отсто, во првиот беше речиси 40 отсто

ЗНМ: Новинарите нема да замолчат пред насилниците – статистиката за напади врз новинари и неказнивоста што следи е алармантна

ДИК: Излезеноста до 15 часот е 27,19 отсто, најмал интерес за гласање има во општините Сарај и Чаир

Пет германски алпинисти загинаа во лавина во северна Италија

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Првични резултати: Ѓорѓиевски води во Скопје, Герасимовски во Центар, најнеизвесна е битката за Карпош

ОЈО: Изборниот ден беше мирен, регистриран само еден инцидент во Шуто Оризари

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг