Десет пријави за нарушување на предизборниот молк во Скопје, Штип, Битола и во Охрид

За време на предизборниот молк, во текот на 1 ноември до 7 часот, па до отворање на избирачките места, регистрирани се 10 пријави за нарушување на изборниот молк од кои по три на подрачје на СВР Скопје и СВР Охрид, две на подрачје на СВР Штип и по една на подрачје на СВР Тетово и СВР Битола, информираат во Министерството за внатрешни работи (МВР).

„По преземени мерки не се потврдени пријавите за шест настани. Покрај ова, регистрирани се 19 објави на социјалните мрежи за време на изборниот молк кои се однесуваат на повик за гласање за одредени кандидати, како и објавени видеа и слики од партиски активности во штабови“, наведено е во соопштението од МВР.

Во врска со гласањето, на 1 ноември регистриран е настан за фотографирање кочан со гласачките ливчиња во основното училиште „26 Јули” во општина Шуто Оризари, при што приведено е едно лице и се преземаат мерки за расчистување на настанот.

„На сите подрачја гласањето на болни и изнемоштени лица и затвореници помина без нарушување на гласањето“, се додава во соопштението.