Десет лица загинаа откако напаѓач отвори оган во средно училиште во западна Канада, во еден од најсмртоносните настани со масовни жртви во земјата во поновата историја.

Шест лица беа пронајдени мртви во средно училиште во градот Тамблер Риџ во Британска Колумбија, уште две лица беа пронајдени мртви во дом за кој се верува дека е поврзан со инцидентот, а уште едно лице почина на пат кон болница, соопшти Кралската канадска коњичка полиција.

Најмалку две други лица се хоспитализирани со сериозни или животозагрозувачки повреди, а дури 25 лица се лекуваат од повреди кои не се животозагрозувачки, соопшти полицијата.

Осомничениот напаѓач, исто така, беше пронајден мртов, а се верува дека се самоубил, соопшти полицијата, додавајќи дека не веруваат дека има други осомничени или постојана закана за јавноста.

„Тешко е да се знае што да се каже во ноќ како вечерва. Тоа е нешто што се чувствува како да се случува на други места, а не блиску до домот“, изјави премиерот на Британска Колумбија, Дејвид Еби, за новинарите.

Полицијата не објави речиси никакви детали за стрелецот, освен што рече дека лицето е опишано како жена – потенцијално невообичаен развој на настаните бидејќи масовните пукања во Северна Америка речиси секогаш ги извршуваат мажи.

Во полициското известување се вели дека осомничениот е опишан како жена во фустан со кафеава коса. Началникот на полицијата, Кен Флојд, подоцна потврди на прес-конференција дека осомничениот опишан во известувањето е истото лице пронајдено мртво во училиштето. Полицијата не кажа колку од жртвите можеби биле малолетници.

Тамблер Риџ е оддалечена општина со население од околу 2.400 луѓе во подножјето на Карпестите Планини во северна Британска Колумбија, приближно 1.155 км североисточно од Ванкувер. Сликите од градот покажуваат пејзаж покриен со снег исполнет со борови дрвја. Средното училиште „Тамблер Риџ“ има 160 ученици од седмо до дванаесетто одделение, на возраст од приближно 12 до 18 години, според неговата веб-страница. Училиштето беше затворено до крајот на неделата, а советувањето ќе им биде достапно на оние на кои им е потребна помош, соопштија училишните претставници.

Како одговор на пукањето, канадскиот премиер Марк Карни ја одложи планираната објава во Халифакс во среда за нова стратегија за одбранбена индустрија и патувањето во Германија за Минхенската безбедносна конференција, изјави портпаролот.

„Скршен сум од денешните ужасни пукања во Тамблер Риџ, Британска Колумбија. Моите молитви и најдлабоко сочувство се со семејствата и пријателите кои ги загубија своите најблиски во овие ужасни акти на насилство“, рече Карни на X.