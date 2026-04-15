Канада, Велика Британија, Австралија, Јапонија и шест други земји ги осудија убиствата на мировниците на ОН во Либан во вторникот, повикувајќи на итен прекин на непријателствата во земјата каде што израелските напади однесоа над 2.000 животи од март.

„Австралија, Бразил, Канада, Колумбија, Индонезија, Јапонија, Јордан, Сиера Леоне, Швајцарија и Обединетото Кралство остануваат длабоко загрижени од влошувањето на хуманитарната состојба и кризата со раселување во Либан“, се вели во заедничка изјава на земјите без директно да го споменат сојузникот на САД, Израел, или милитантите на Хезболах поддржани од Иран.

Изјавата доаѓа по смртта на тројца индонезиски мировници минатиот месец. ОН соопшти дека прелиминарните наоди од нивната истрага покажале дека еден бил убиен од израелски тенковски проектил, а двајца од импровизирана експлозивна направа, најверојатно поставена од Хезболах.

Израел ги интензивираше воздушните напади врз Либан откако Хезболах испука ракети врз Израел на 2 март, три дена од почетокот на војната меѓу САД и Израел против Иран.

Оттогаш Израел ја прошири копнената инвазија на југот на Либан, наредувајќи им на стотици илјади Либанци да ги напуштат селата. Израелската офанзива уби повеќе од 2.000 луѓе и принуди 1,2 милиони да ги напуштат своите домови, според либанските власти.

Ракетниот оган од Хезболах главно ги таргетираше градовите во близина на северната граница на Израел, но беше насочен и кон поголемите градови. Двајца Израелци и 13 војници се убиени од 2 март, вели Израел.

„Најостро ги осудуваме дејствијата во кои беа убиени мировници на ОН и значително се зголемија ризиците со кои се соочува хуманитарниот персонал во јужен Либан“, се вели во заедничката изјава на 10-те земји, во која Израел беше споменат само во контекст на прекинот на огнот во војната на САД и Израел против Иран.

„Го поздравуваме прекинот на огнот договорен меѓу САД, Израел и Иран. Повикуваме на итен прекин на непријателствата во Либан.“

САД и Израел го нападнаа Иран на 28 февруари. Иран одговори со напади врз Израел и земјите од Заливот со американски бази. Нападите на САД и Израел врз Иран убија илјадници, а милиони се раселија. Кревкото двонеделно примирје меѓу САД и Иран сè уште има уште една недела до истекување.

Иран вели дека војната на Израел во Либан мора да биде вклучена во секој договор за прекин на поширокиот конфликт. Израел ја отфрли можноста за дискусија за прекин на огнот во Либан и побара Бејрут да го разоружа Хезболах.