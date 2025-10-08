Денови на словенечки филм во Кинотека, од утре до сабота

Од утре до сабота македонската публика ќе има можност да ги погледне три словенечки филмови во рамките на Деновите на словенечки филм во Кинотека. Фестивалот ќе биде отворен на 9 октомври, со долгометражниот филм „Спасение за почетници“ (2024), во режија и сценарио на Соња Просенц. Филмот на хумористичен и трагикомичен начин ги истражува современите општествени прашања.

Во петок ќе биде прикажан младинскиот хит „Игралиштето не го даваме!“ (2024), во режија на Клемен Дворник, акциско-авантуристичко дело кое следи група млади скејтери кои се борат да го спасат своето маалско игралиште.

Завршната вечер, во сабота е резервирана за најновиот документарен филм „Планината не оди никаде“ (2025), во режија на Петра Селишкар. Филмот е копродукција меѓу Словенија, Франција и Македонија и досега има освоено две меѓународни награди.

Организатори на Деновите на словенечки филм во Скопје се Словенечкиот филмски центар, Амбасадата на Република Словенија во Скопје и Кинотека на Македонија. Сите филмови ќе бидат прикажани со македонски и англиски превод.