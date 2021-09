Три децении од независноста на земјава денеска ќе се одбележат во Скопје и ширум целата држава. На 8 септември 1991 година се одржа референдумот за независност, на кој над 96 отсто од населението во тогашна Социјалистичка Република Македонија одговори со „ЗА“ на референдумското прашање „Дали сте за суверена и независна држава Македонија, со право на влез во иден сојуз на суверените држави на Југославија?“. На референдумот излегоа на гласање над 75 отсто од целокупното население во земјава.

По 30 години, Северна Македонија денеска со серија на настани ќе го прослави Денот на независноста – 8. Септември. Централната манифестација ќе започне во 17:30 часот пред Собранието, со изведба на делото „Симфонија за филхармонија“ на Живоин Глишиќ. Официјалниот дел ќе почне во 18:30 часот со интонирање на химната од Воениот оркестар, по што ќе следуваат говорите на претседателот Стево Пендаровски, собранискиот спикер Талат Џафери и премиерот Зоран Заев. Централната манифестација е замислено да има и музички дел, кој ќе започне во 19:30 часот.

Прославата на независноста ќе се одвива според важечките протоколи и актуелната состојба со ковид-19 пандемијата. На настанот предвидено е да присуствуваат ограничен број од околу 1.000 граѓани, кои веќе обезбедиле бесплатен билет и кои задолжително ќе треба да приложат вакцинален сертификат или потврда за прележаност од ковид-19 при влез на настанот.

Честитки по повод одбележувањето на 30 години од независноста на земјава пристигнуваат од највисоките државни претставници од светот. Американскиот претседател Џо Бајден од името на американскиот народ, го честиташе Денот на независноста на Северна Македонија. Бајден во честитката вели дека годинава ја одбележуваме и 25-годишнината од нашите дипломатски односи и силното пријателство меѓу двете нации на САД и Северна Македонија.

Амбасадорката на САД Кејт Мари Брнз денеска им го честиташе Денот на независноста на сите граѓани, со желби за просперитет за сите граѓани и со очекувања дека меѓусебната соработка меѓу двете земји ќе продолжи и во наредните години.

Today marks three decades of independence for the Republic of North Macedonia, a remarkable achievement for you all. Wishes of prosperity for all citizens, & looking forward to our continued partnership for years to come. Честит ден на независноста! Urime Dita e Pavarësise! #MK30 pic.twitter.com/ICDgKF0rFt

— Ambassador Kate Byrnes (@USAmbNMacedonia) September 8, 2021